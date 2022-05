Aeronetu a Sputniku by se mohly vrátit domény. CZ.NIC volá po lepším řešení boje s dezinformacemi

V pátek 25. února, den po ruské invazi na Ukrajinu, CZ.NIC vyřadil osm českých domén patřících dezinformačním webům z tzv. zóny. Stránky, které měly údajně relativizovat a ospravedlňovat útok, tak přišly o původní adresu a musely se přestěhovat jinde, což řada z nich skutečně udělala.

Dnes CZ.NIC vydal zprávu, že by se osm domén mělo brzy do zóny zase vrátit. Od začátku mělo jít jen o mimořádné dočasné řešení. Správce českého internetu uvádí, že po uplynutí tří měsíců, tedy od 25. května, už domény nebude blokovat, pokud mu to nenařídí soud, policie nebo jiný způsobilý veřejný orgán.

„Smyslem bylo vytvoření časového prostoru pro reakci příslušných orgánů veřejné moci, nikoliv trvalá blokace pouze z rozhodnutí sdružení CZ.NIC. Také proto sdružení hned na počátku vyzvalo vládu České republiky k přijetí systémových opatření v oblasti prevence a zamezení šíření dezinformací v on-line prostředí,“ uvádí CZ.NIC.

Blokování domén Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz mělo jen dočasný efekt. Weby to sice v na konci února v březnu ochromilo, ale jak ukazuje průběžná analýza na Investigace.cz, blokovaným webům se už na nových adresách pomalu vrací návštěvnost, kterou měly letos v lednu.

CZ.NIC začal zmíněné domény blokovat na základě článku 17 pravidel registrace, který říká, že sdružení je oprávněno dle svého uvážení zrušit delegaci jména domény, jestliže jejím prostřednictvím dochází k ohrožení národní či mezinárodní počítačové bezpečnosti. Podle Vojenského zpravodajství těchto osm webů ohrožovaly bezpečnost.