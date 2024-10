Adobe Premiere Pro generuje video pomocí AI. Sice jen dvě sekundy, ale má to smysl

Nově vydaná betaverze Adobe Premiere Pro přidává generování videa pomocí AI. Ale podobně jako v případě Photoshopu jde hlavně o pomoc při editaci stávajících podkladů.



Nový Generative Extend Tool přidá až dvě sekundy nebo deset sekund audia

Mezi nástroji přibylo nové AI prodlužování videoklipu. Můžete přidat až dvě sekundy videa na začátek nebo na konec videa. AI rozpozná pohyby kamery, a pohyb objektů a celou sekvenci realisticky rozšíří. Dvě sekundy nevypadá jako mnoho, ale reálně to hodně pomůže u plynulých prolínaček mezi dvěma videoklipy, kterým třeba chybí jen pár snímků na prolnutí. AI přitom realisticky rozhýbe i postavy v záběru:

Prodloužit můžete podobně i zvuk, ten až o 10 sekund. Jednak je to pro AI jednodušší, jednak přechody ve zvuku jsou často pozvolnější než u videa.

Veškeré AI generování tady probíhá v cloudu. Při spuštění se tedy odešle část videa a po pár minutách dostanete zpět vygenerovaný výsledek. Není tedy nutné mít extra výkonnou grafickou kartu.

Pomocí AI můžete prodloužit jen FullHD případně 720p video, nelze prodlužovat 4K klipy, vnořené sekvence a podobně. Můžete tedy požadovanou část sekvence vyexportovat jako FullHD, vložit zpět jako soubor a ten prodloužit. Dvě sekundy jsou zvolené docela rozumně, protože pak do videa už začnou jemně probublávat artefakty a začne se to rozpadat. Při prolnutí nějakým přechodem do dalšího klipu se to ale v pohodě ztratí.



Vlevo poslední reálný snímek, vpravo o dvě sekundy dál generovaný AI. Postavy vpravo dole se už na konci generované sekvence pomalu rozpadají. Auto ale v AI korektně odjelo a zeď dál padá

Betu Premiere Pro si může nainstalovat každý s předplaceným Creative Suite a můžete souběžně vedle sebe provozovat klasickou (zdráhám se použít slovo stabilní) verzi Premiere Pro a tuto novou betaverzi.