Adobe Liquid Mode slibuje, že budou PDF dokumenty a knížky opět čitelné i na malém mobilu

Mobilní Acrobat Reader pro Android a iOS se naučí nový režim Liquid Mode. V podstatě se jedná o responzivní zobrazení, kdy se načtený PDF dokument přeskládá způsobem, aby byl čitelný i na malé zobrazovací ploše telefonu.

PDF dokument nicméně není webová stránka, kde už něco podobného existuje delší dobu, a tak Adobe použilo strojové učení a prvky A.I., pomocí kterého vytvořilo model, jaké prvky v obvyklém PDF dokumentu mají jakou roli.

Liquid Mode v oficiální upoutávce:

Díky tomu lze pak stránku dokumentu zcela přepracovat, aniž by se jednalo o rozsypaný čaj, k tomu automaticky podle nadpisů vytvořit obsah pro snadnou navigaci a ještě čtenáři umožnit změnit třeba řez a velikost písma.

Prví střípek hlubších změn ve formátu PDF

Liquid Mode je prvním střípkem hlubších změn, které chce Adobe provést s formátem PDF, který má za sebou už bezmála tři dekády a začíná koncepčně zastarávat. A za druhé, jelikož je dnes tento formát už otevřený standard, někdejší všudypřítomný Adobe Reader už není většinou potřeba, dokumenty totiž umějí zobrazovat i mnohé webové prohlížeče bez potřeby instalace jakýchkoliv čteček.



Liquid Mode by to mohl změnit, mohl by totiž na mobilu usnadnit třeba četbu elektronických knížek právě v PDF namísto v k tomu určených formátech EPUB a MOBI. Zatímco na velkém displeji by se zobrazilo PDF v klasické knižní podobě, na 5“ mobilu naopak podobně jako EPUB.

Novinka by se měla objevit v některé z příštích aktualizací mobilní čtečky od Adobe.