Adobe kvůli AI zdražuje Creative Cloud. V ČR ale zatím cena za předplatné Photoshopu atd. zůstává

Adobe po pár měsících znovu sahá do nabídky předplatných Creative Cloud. Nejdříve v lednu zrušilo prodej základního tarifu s Photoshopem, Lightroomem a 20GB cloudem za 12 eur měsíčně. Teď naopak zasahuje do toho nejvyššího tarifu Creative Cloud All Apps, který u nás standardně stojí 101,35 € měsíčně, případně 67,57 € měsíčně při ročním úvazku.

Společnost ale upravuje jen nabídku v USA, Kanadě a Mexiku, zbylých trhů včetně Česka a Slovenska se změny prozatím nedotknou. Kromě jedné výjimky, které se budeme věnovat na konci článku.

Stávající Creative Cloud All Apps za 90 dolarů se všemi aplikacemi skončí 17. června. Pak dorazí nové tarify Creative Cloud Standard za 82,50 dolaru a Creative Cloud Pro za 105 dolarů.

CC All Apps CC Standard CC Pro měsíční cena 89,99 $ 82,49 $ 104,99 $ roční cena 659,88 $ 599,88 $ 779,99 $ cloudový disk 100 GB, lze rozšířit 100 GB, nelze rozšířit 100 GB, lze rozšířit mobilní a webové aplikace plný přístup jen bezplatné funkce plný přístup AI kredity 1000 kreditů pro standardní funkce 25 kreditů pro standardní funkce neomezeně kreditů pro standardní funkce, 4000 kreditů pro prémiové funkce

Standard je tedy levnější než současná nabídka, ale je též omezenější. Stogigový cloudový disk nelze rozšířit, webové a mobilní verze aplikací nemají k dispozici všechny funkce a uživatelé získají jen 25 místo 1000 kreditů pro generativní AI. Naopak Pro zachová výhody All Apps a přidá více AI. Neomezeně kreditů pro standardní funkce a 4000 kreditů pro nové prémiové. Ty teď obvykle byly v rámci testování volně k dispozici.

Generativní AI od Adobe Standardní funkce: použití značky, integrace automatického překladu GPT, autor popisů pro příspěvky na sociální síti, tvůrce klipů, vytváření variant stránek z nástroje Copywriter Assistant, vlastní modely, vylepšení řeči, rychlý režim – text na obrázek, generativní pozadí, generativní rozšíření, generativní vymazání, generativní výplň, generativní grafické efekty, generativní přebarvení, generovat variace, generativní výplň tvaru, rychlá akce pohyblivých prvků, kompozice objektů, chytré přebarvení v šablonách, referenční struktura, referenční styl, textové efekty, text na 3D, text na obrázek, text na rozvržení, text na materiál, text na šablonu, text na texturu, text na vektory Prémiové funkce: překlad videa, překlad zvuku, překlad a synchronizace úst, modely od jiných poskytovatelů než Adobe, Image Model 4 Ultra, generativní rozšíření v aplikaci Premiere Pro

U standardních funkcí typicky znamená, že jedno použití dané funkce stojí jeden kredit. U prémiových jsou sazby různé. Například se platí 100 kreditů za vygenerování jedné sekundy videa v rozlišení 1080p24. Generativní rozšíření v Adobe Premiere může stát až 175 kreditů za sekundu v rozlišení 2160p30. Překlad videa nebo zvuku je za 5 kreditů za sekundu apod.

Adobe upozorňuje, že v jiných regionech se ceny ani názvy tarifů nemění, ale v případě tarifů Creative Cloud s jednou aplikací nebo plánu pro digitální fotografii firma sníží počet standardních generativních kreditů na 25. V současnosti jich přitom podle tarifu bylo 100 až 500.