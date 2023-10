Adobe Firefly 2 pro generování obrazu nás nadchnulo. Zaujme i vedle Midjourney nebo DALL-E

Pokud dnes chcete vygenerovat pomocí AI zajímavý obrázek z textového zadání, nejlepší výsledky budete očekávat od Midjourney. OpenAI ale nedávno představila model DALL-E 3, který účinně srovnává krok. Nyní se ale o slovo hlásí gigant Adobe, který sice trpí svou nemotornou velikostí, ale současně se může opřít o své bohaté zkušenosti v v práci s grafikou.

Nově představený Adobe Firefly 2 Beta tak přichází sice později než konkurence, ale jím generované obrazy dokážou posunout textové zadání více do stylu blízkého grafikům a současně generované obrazy dokážou lépe zapadnout do požadovaného grafického stylu.

Adobe nabízí generování grafiky už v rámci plné verze Photoshopu, tam to má ale hlavně využití jako nástroj pro chytré výplně a kreativní doplňování stávající grafiky. Firefly se soustředí více na generování obrazů z nuly.



První obrázek vygenerovaný pomocí Firefly 1, druhý už pomocí Firefly 2. Všimněte si realističtějších postav a lépe dodrženého zadání osvětlení a parametrů obrazu

Nový Firefly 2 se chlubí mnohem realističtějším pojetím fotografií a také lepší znalostí vazeb mezi objekty ve snímku. Vyzkoušeli jsme to na následujícím zadání „Woman drinking water from plastic transparent bottle near a fireplace; healthy lifestyle and wellness concepts", kde právě průhledná nádoba navíc držená v ruce při pití dokáže mnohé generátory rozhodit:



Takto toto zadání vidí aktuální Midjourney. Netušíme, co dívky s tou sklenicí dělají, ale na pití to moc nevypadá



Takto si se zadáním poradí Firefly 2. Všimněte si také, že Adobe nedává prioritu mladým krásným dívkám (nebylo v zadání) a na všech fotkách funguje i držení nádoby v ruce

Realističností to ale nekončí. Firefly nyní můžete předložit libovolný obrázek jako referenční styl. Použijete svůj vlastní nebo si vyberete z připravené galerie. Jen musíte mít k obrázku práva, styl to kopíruje opravdu důkladně.



Stejné textové zadání jako předtím, ale s referenčním obrázkem vlevo použitým jako cílový styl generovaného obrazu

Další novinkou, kterou ocení právě fotografové a grafici, je zadávání parametrů fotografie – clona, čas, ohnisko – pomocí srozumitelných šoupátek. Chcete menší hloubku ostrosti? Posunete si clonu. Chcete větší rozmazání pohybu? prodloužíte čas. Podobnými parametry můžete řídit i výstupy z Midjourney, ale u Firefly si nemusíte nic složitě pamatovat a jen si to doladíte v uživatelském rozhraní.



Našeptávač pošťouchne vaši fantazii a parametry expozice osloví fotografy

Podobně při vymýšlení textového zadání vám našeptávač v angličtině umí nabízet další upřesnění, kterými můžete doladit svůj prompt.

Adobe Firefly 2 si můžete nyní vyzkoušet na webu, do instalovaných aplikací se dostanete pozdějí. Už nyní se dá ale odhadnout, že v budoucnu nebude stačit na všechno jedna univerzální služba, ale každá bude v něčem silnější než ty ostatní a tak si budete muset vybírat podle cílového využití tu nejvhodnější. Adobe Firefly 2 ukazuje, že s Adobe prostě musíme stále počítat a neovládnou všechno nové AI startupy, které před pár lety ještě neexistovaly.