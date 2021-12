Adobe chce upravovat zvuk jako text. Project Shasta umí mazat slova jako ve Wordu

Pro nejnáročnější uživatele Adobe vyvíjí zvukový editor Audition. Firma ale chystá řešení i pro ty, kteří se střihem nemají žádné zkušenosti, nevlastní moc kvalitní mikrofon a ještě nechtějí nic instalovat. Project Shasta bude fungovat přímo na webu a slibuje opravdu blbuvzdornou tvorbu podcastů a jiných nahrávek mluveného slova.

Shasta bude sloužit pro záznam jednoho či více mluvčích, kteří se připojí pomocí odkazu. Online aplikace zachycuje zvuk z mikrofonů, který následně převádí na text. Vtip je v tom, že uživatelé nahrávku upravují právě ve formě textu. Smažou přeřeknutí nebo celé věty. Motto Adobe zní: „Upravuje slova, ne průběhy signálu (waveforms).“

Už před nahráváním Shasta zkontroluje kvalitu mikrofonu a poradí, jak připravit co nejlepší zvuk. Ten navíc umí vylepšit pomocí AI filtrů, které automaticky odstraní šum, ruchy nebo ozvěny. To by také mělo zajistit, že více mluvčích s rozdílnou technikou a akustickými podmínkami budou znít, jako by seděli v jedné místnosti. Umělá inteligence umí také automaticky odstranit pauzy nebo výplně typu eee a hm.

Do nahrávek bude možné přidávat hudbu nebo různé efekty. Z různých částí půjde dělat šablony pro pozdější použití. No a výsledek se exportuje jako hotový zvuk, který se rychle nasdílí posluchačům.

Adobe zatím nástroj neuvolnilo veřejně, pouze zve uživatele k betatestování. Shasta má zatím fungovat jen v Chromu a je omezená na nahrávky v angličtině.

Poslechněte si nový Podcast Živě o dominantním Chromu: