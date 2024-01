AdGuard Temp Mail je e-mailová schránka na pár použití, která zprávy maže po 24 hodinách

Dočasné e-mailové schránky nejsou ničím novým, není o nich už ale příliš slyšet. Firma AdGuard se specializuje na ochranu soukromí uživatelů a uživatelek internetu a rozhodla se, že se v téhle oblasti angažuje.

Její Temp Mail má plnit úlohu e‑mailové schránky, která přispěje k ochraně vašeho soukromí. Tedy tím, že to není vaše běžná schránka, funguje jako její doplněk. Generátor e-mailových schránek na krátkodobé použití odstartoval v betaverzi, takže řadu funkcí teprve slibuje:

šifrování typu zero-access, abyste ke svým datům měli přístup jen vy,

podpora TLS na SMTP serveru,

proxy pro obrázky,

bezpečnostní kontroly odkazů ve zprávách.

Z toho vyplývá, že obsah e-mailů ve službě momentálně není šifrovaný. Zprávy do této schránky můžete pouze přijímat, odesílání není možné. Nechat si do ní můžete posílat všelijaké letáky, registrační zprávy z nedůvěryhodných služeb apod. Tak se adresa vaší běžné schránky nedostane do rukou každému.



Takhle jednorázová schránka vypadá

Všechny příchozí e-maily služba smaže po 24 hodinách od přijetí. (Samozřejmě je můžete smazat hned ručně.) Pokud svou schránku nebudete pravidelně kontrolovat, smaže se po sedmi dnech neaktivity. Čili pokud chcete, můžete jednu používat dlouhodobě. Design služby ale počítá s tím, že životnost schránek typicky dlouhá nebude.

Schránka od AdGuardu je přístupná pouze z webu a je spojena s cookies v prohlížeči. Když je smažete, ztrácíte ke schránce přístup. To také znamená, že ji nemůžete (snadno) kontrolovat z jiných prohlížečů nebo zařízení. Ani ji nepřipojíte ke svému e-mailovému klientu. Není na to zkrátka stavěná a drží se hesla, že v jednoduchosti je síla.

Když službu požádáte o novou schránku, tak ta stávající bude smazána. AdGuard Temp Mail generuje adresy na doméně secretmail.net. Nám např. vytvořila schránku s adresou tgncgk03mh@secretmail.net. Raději do ní nic neposílejte, bylo by to neproduktivní.

Temp Mail představuje první krok AdGuardu v oblasti ochrany soukromí v elektronické komunikaci, firma nicméně své plány zatím blíže nespecifikuje.

Rozdíl oproti Firefox Relay Možná se vám v této souvislosti vybaví jiné služby, které vám vytvoří e-mailovou adresu s krkolomným názvem, jejímž cílem je rovněž ochránit vaše soukromí. Patří k nim Firefox Relay, které se integrovalo do Firefoxu 111, nebo SimpleLogin od švýcarského Protonu. V obou případech platí výhoda, že do formulářů na webu nevepisujete svou běžnou e‑mailovou adresu, jež se tak neocitne různých spamových seznamech. Relay a SimpleLogin nicméně nejsou schránky, služby tohoto druhu pouze přeposílají e-maily do vaší běžné schránky. AdGuard to nedělá a chová se jako schránka, byť silně omezená.

Zdroje: AdGuard Blog