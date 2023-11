Adata vyrobila první externí SSD pro USB4. Je rychlé, ale potřebuje ventilátor

Adata SE920 je vůbec prvním externím úložištěm pro rozhraní USB4, díky tomu slibuje i dosud nejvyšší rychlost, kterou jsme u podobných zařízení viděli. Nabídne sekvenční čtení až 3,8 GB/s a zápis až 3,7 GB/s (3,2 GB/s při zapojení do Thunderboltu 4).

Čtyřkové USB tak dokáže využít naplno, protože uvnitř rozhraní fungují čtyři linky PCIe 3.0 s celkovou propustností 3,94 GB/s. Kvůli vysoké rychlosti je ale třeba SSD pořádně chladit.

Adata ale nezůstala jen u kovového těla, které by teplo předalo do okolí. Uvnitř SE920 je ventilátor. Větrák nicméně neběží pořád, dá se aktivovat ručně tak, že SSD zmáčknete, ono se roztáhne, odkryje průduchy a zevnitř začne foukat. Pak jej lze opět zasunout. Adata mluví o 10% snížení teploty, což by pomohlo při extrémním zatížení zvýšit výkon. Při běžném použití ale může SSD zůstat bez aktivního větráku.

SSD se bude prodávat v kapacitách 1 a 2 TB. Měří 105 × 64 × 16 mm, po roztažení má na délku 123 mm, a váží 182 gramů. V Česku se bude prodávat za doporučené ceny 4000 a 5500 Kč, výrobce na SSD poskytuje pětiletou záruku.