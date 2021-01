Adata, Gigabyte a MSI se se spojují pro vývoj rychlých pamětí DDR5 s frekvencí 8,4 GHz

Tento rok se poprvé setkáme s nasazením operačních pamětí nové generace - DDR5. Dle očekávání by měla být podpora nejen v serverovém segmentu, ale i v rámci procesorů pro koncové uživatele. Mezi prvními by tentokrát neměl chybět ani Intel, který bude podporovat paměti DDR5 u procesorů Core 12. generace s kódovým označením Alder Lake. Dostupnost těchto procesorů by měla být koncem tohoto roku.

Protože paměti DDR5 budou z pohledu frekvencí začínat v oblasti, kde končí aktuální paměti DDR4, dle současných specifikací se počítá i s frekvencí až 8,4 GHz. A právě na tyto nejvýkonnější modely se má zaměřit vývoj inženýrů ze společnosti Adata, Gigabyte a MSI.

Zatímco Adata vyvíjí samotné paměti, Gigabyte a MSI vše optimalizují na straně základních desek. Půjde totiž zároveň i o moduly s vysokou kapacitou 65 GB, což spolu s nejvyšší standardizovanou frekvencí jistě znamená velkou výzvu v kompatibilitě bezproblémovému chodu. Hlavní přidanou hodnotou operačních pamětí DDR5 bude kromě vyšší propustnosti také nižší spotřeba a lze počítat s tím, že frekvence se později dostane i nad hranici 10 GHz.

Vlastní paměti DDR5 chystá také Samsung nebo SK Hynix a výrobce Teamgroup už dříve oznámil, že vlastní moduly dostane na trh ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Paměti DDR4 ADATA XPG Spectrix D80