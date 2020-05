Acer Swift 3: skvělý displej 3:2 pro práci a úsporná grafika MX350 pro hry [test]

V nabídce Aceru představuje řada Swift 3 takový lepší základ. Málokdy jde o nějak revoluční notebooky, spíš se hraje na rozumné kompromisy a co nejlepší poměr cena/výkon. Nový Swift 3 toto ale mění.

Konečně u Aceru nastává éra displejů s poměrem stran 3:2. Dnes tak rozšířený poměr 16:9 se hodí na sledování filmů a hraní her, ale na práci rozhodně více oceníte více pixelů na výšku. Už mnoho let to chválíme u notebooků a tabletů Microsoft Surface a konečně tyto obrazovky míří i do levnějších sestav.



Displej s poměrem stran 3:2 představuje rozhodně hlavní lákadlo notebooku

Nový Swift 3 má popravdě s notebookem Microsoft Surface Laptop společného víc, než jen poměr stran displeje. Používá totiž nejspíš přímo displej z notebooku Microsoftu. Stejných 13,5“, stejné rozlišení 2256 × 1504 a stejně skvělé kontrastní přesné barvy.

V ostatních modelech Swiftu 3 volí Acer spíše levnější a obrazově horší displeje, tady ale máme jako zákazníci štěstí, že v displejích s poměrem stran 3:2 nelze vybírat. Acer tak použil mimořádně skvělý displej, sice ne dotykový jako u Surface Laptopu, ale stále kontrastní a s přesným podáním barev.

Acer Swift 3 Core i5-1035G1 ● MX 350 ● 8 GB DDR4 ● 13,5" 2256 × 1504 IPS lesklý (jas 455 nits, dE 1,89) ● 512 GB SSD ● USB 3.1, USB 2.0, USB-C Thunderbolt 3, HDMI, audio ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.0 ● 55,8 Wh ● 30,3 × 23,4 × 1,6 cm ● 1,18 kg Cena: 26 990 Kč

NX.HR0EC.001

Plná výbava mírně přes kilo

Oproti Surface Laptopu ale dostanete za nižší cenu mnohem lepší výbavu. USB-C konektor podporuje Thunderbolt 3, jako každý slušný notebook nabídne HDMI 2.0, a dva další USB porty. Acer stále přibaluje klasickou nabíječku s tenkým kulatým konektorem, ale už řadu let můžete jeho notebooky nabíjet přes USB-C. Pevné kovové šasi kombinující hliník a slitiny hořčíku se pak nekroutí a navzdory nízké hmotnosti 1,175 kg působí notebook robustním odolným dojmem.