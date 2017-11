Acer Mixed Reality Headset – otestovali jsme brýle VR i pro normální počítač

Podzimní Creators Update pro Windows 10 přinesl kromě drobných vylepšení především systémovou podporu pro nový typ VR headsetů – Mixed Reality Headset. Jejich hlavní výhodou je nižší cena, snadnější instalace a menší systémové nároky.

Acer Mixed Reality Headset rozlišení: 2880 × 1440 (1440 × 1440 na jedno oko), až 90 Hz ● úhel záběru 95 ° ● 4m kabel s koncovkou pro HDMI 2.0 a USB 3.0 ● 3,5mm audio konektor na headsetu ● senzory: akcelerometr, gyroskop, magnetometr, čidlo přiblížení (nasazení na hlavu) ● 19,5 × 9,5 x 10,7 cm ● 350 gramů 11 990 Kč

včetně dvou ovladačů

Microsoft tady postupoval trochu jinak než v případě svého dalšího produktu HoloLens a výrobu nechal čistě na svých externích partnerech. Ti se museli řídit přesnými specifikacemi, ale mohli trochu měnit design.



Headset sedí na hlavě podobně jako PS VR. Brýle nemusíte sundávat. Hledí jde případně vyklopit

Jedním z prvních partnerů byl Acer, jehož Mixed Reality headset ostatně mnoho měsíců sloužil jako kit pro vývojáře VR aplikací. S příchodem aktualizace Windows se tento headset dostává i do běžného prodeje pro koncové zákazníky.

Přesná pozice díky kamerám

Základní charakteristikou těchto nových VR brýlí jsou dvě vestavěné kamery. Vy z nich sice záběry neuvidíte, používají se pro přesné zaměření v prostoru. Brýle stále skenují místnost a dokáží tak zjistit přesnou polohu kdekoli v místnosti. Pro větší přesnost to doplňují i vestavěné gyrosenzory v brýlích, takže obraz nijak neskáče, i když omylem na chvíli kamery zakryjete. Nemusíte do rohů montovat laserové majáky jak u HTC Vive nebo připojovat samostatné snímací kamery jako u Oculus Rift. Klidně tedy ve vlaku zapnete notebook, připojíte brýle a můžete hrát.



Kamery po stranách snímají přesnou polohu v místnosti. Obraz do očí proudí přes běžné fresnelovy čočky jako u jiných VR headsetů. Sluchátka se připojují na headsetu



Hlava je v kontaktu s headsetem přes měkké polstrování, velikost nastavíte otočným kolečkem. V balení je dvojice pohybových ovladačů. Diody po obvodu svítí a snímají je kamery v brýlích.

Před půlrokem tyto brýle ještě neměly doplňkové pohybové ovladače, v prodejním balení už ale nechybí. Dva ovladače, pro levou a pravou ruku nabídnou každý joystick, touchpad a čtyři tlačítka. Svítící prstenec diod na ovladači pozorují kamery v headsetu a přesně se tak určí jejich poloha v prostoru. Ve VR světě vidíte 3D model ovladačů přesně tam, kde jsou i ve skutečnosti, takže bez sundávání brýli je vždy bezpečně najdete a chytnete do ruky. Pokud ovladač zmizí z dohledu kamer v brýlích, určí se jeho poloha a naklonění z gyrosenzoru v ovladači. HTC Vive dokáže spolehlivě zjistit polohu ovladače i za zády, v případě řešení Microsoftu se alespoň určí jeho naklonění v prostoru. Nakonec to při používání není tak velký problém, jak jsem se původně obával.

Základ jede i na integrované grafice

Headset se k počítači připojí jen přes HDMI a USB 3.0. Microsoft nedává žádné omezující specifikace, poběží to i na HDMI připojeném ke grafice na procesoru. Ostatní trvají na HDMI s 90Hz výstupem a na výkonné grafické kartě, Microsoft tak přísný není. Na druhou stranu s výkonnějšími komponentami dokáže také vhodně pracovat. Připojit Vive nebo Oculus k notebooku není přitom jednoduché. Požadavek na 90Hz výstup znamená, že přes HDMI nejedou notebooky s grafikou od Intelu, ale ani notebooky, které umí přepínat mezi dedikovanou a integrovanou grafkou. Tam to VR notebooky řeší přes doplňkový DisplayPort připojený přímo na dedikovanou grafickou kartu.



Součástí systému Windows je 3D prostředí vila na pobřeží. Aplikace dáváte volně do prostoru nebo na zdi domu. Hranice bezpečného prostoru pro pohyb se zobrazí, když hrozí její překročení

Headset se do Windows připojí jako VR zařízení. V systému se tedy neobjeví jako druhý monitor, nelze na něj „rozšířit Plochu“ nebo jej snadno obsloužit. Po připojení, nebo později jen zvednutí headsetu na hlavu se zapne systémová aplikace pro ovládání v 3D prostředí. Základním 3D prostředím je „vila nad mořem“ – imaginární budova, po které se můžete pohybovat a na její stěny přidávat okna aplikací.

Zatím smutný stav aplikací

Microsoft se chlubí tím, že ve VR jede přes 20 tisíc aplikací, to ale platí pro tradiční 2D aplikace vypadající ve VR jako obraz na stěně. Skutečných 3D VR aplikací je zatím velmi málo. Windows Store uvádí 75 aplikací a 33 her pro Mixed reality (v tom jsou tedy i věci pro HoloLens). Ze známých her, které najdete i na jiných platformách bych zmínil Arizona Sunshine, Space Pirate Trainer nebo Super Hot.

Hlavním lákadlem by ale měla být slibovaná podpora pro Steam VR, což by otevřelo násobně větší prostor pro nabídku VR her. Zatím je ale podpora pro Steam VR pouze v uzavřeném testu pro vývojáře a nemáte jak aplikaci stáhnout. Vše by mělo být dostupné pro veřejnost snad do Vánoc, ale zatím je nabídka softwaru značně chudá.

Rift, Vive nebo Mixed Reality?

Ve srovnání s Oculus Rift a HTC Vive nabízí Microsoft Mixed Reality headset vyšší rozlišení. První dva obsahují 2160 × 1200, Microsoft 2880 × 1440. Vyšší rozlišení je rozhodně lepší, zlepšila se čitelnost menších textů, ale není to tak skvělé, abyste nedokázali pixely zahlédnout, a malý text pořád vyžaduje zvětšení pro lepší zřetelnost.

Microsoft také výrobcům nadiktoval lepší ergonomii, podobnou, jako má PS VR pro Playstation 4. Headset na hlavě drží příjemně a netlačí, případně hledí můžete vyklopit vzhůru, když třeba potřebujete něco vidět mimo svět VR. Prostor, ve kterém se můžete pohybovat, také není omezen senzory jako u HTC nebo Oculus, ale spíš jen délkou kabelu. Pevný kabel měří čtyři metry, asi ale půjde prodloužit. Sluchátka se zapojují do 3,5mm konektoru na headsetu, k počítači tak vede jen jediný kabel, který se těsně před koncem rozdvojí na USB a HDMI.

Pro zaměření místnosti stačí s headsetem v ruce projít prostor, kde se chcete pohybovat, a automaticky se vytvoří bezpečná zóna, jejíž hranice ve virtuálním prostoru uvidíte, když se jim příliš přiblížíte.

Acer Mixed Reality headset se na našem trhu prodává za 12 tisíc. Oculus Rift s pohybovými ovladači Touch stojí 15 tisíc a HTC Vive 19 tisíc. Aktuálně bez podpory Steam VR vypadá Oculus Rift sympatičtěji, příplatek za rozsáhlejší nabídku obsahu není tak velký. Až Mixed reality získá Steam VR, karta se nejspíš obrátí, ale aktuálně je softwaru málo.