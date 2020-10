Acer Halo vypadá jako váza zakrytá hadrem. Je to však chytrý reproduktor s Asistentem Google

Acer představil nový produkt ve svém portfoliu – chytrý reproduktor Halo s Asistentem Google. Kromě celé řady funkcí, které lze aktivovat a ovládat hlasem, chce potenciální zákazníky přilákat kvalitním zvukem a příznivou cenovkou.

Halo slibuje, že nabídne „velice kvalitní zvuk šířený do všech stran, který dokáže ozvučit jakoukoli místnost“. Budoucí majitelé se mohou těšit na nejrůznější vizuální efekty – součástí je totiž umně ukrytý LED displej, spodní část reproduktorů je průhledná a obsahuje barevné osvětlení.

Acer Halo

Uživatelům, dbajícím na zachování soukromí, jistě udělá radost skutečnost, že kromě obrazovky a světel lze pomocí mechanického vypínače vypnout i mikrofon. Na horní části přístroje se dále nacházejí dotyková tlačítka pro nastavení hlasitosti a pozastavení/spuštění přehrávání.

RGB osvětlení je do určité míry přizpůsobitelné – uživatelé ho budou moci buď synchronizovat s hudbou, nebo si zvolí z tematických předvoleb zaměřených na atmosféru či denní dobu. LED displej umí ve výchozím nastavení zobrazovat hodiny a aktuální počasí, ale pomocí aplikace bude možné přizpůsobit jeho obsah vlastním požadavkům a potřebám.

Obestřený tajemstvím

Z dosud publikovaných materiálů nejsou zřejmé rozměry a hmotnost reproduktoru – lze pouze odhadovat, že bude podobně velký jako Amazon Echo. Acer ho popisuje jako kompaktní reproduktor, který se „vejde prakticky kamkoli“.

Jisté není ani to, zda bude možné spárovat dva reproduktory a vychutnávat si tak stereofonní zvuk – s ohledem na to, že to umí většina chytrých reproduktorů však předpokládáme, že to půjde. Kladem je určitě podpora zvukového standardu Digital Theatre System (DTS).

Celkově Acer Halo působí dojmem zajímavé alternativy v přeplněném segmentu chytrých reproduktorů. Zahájení prodejů je plánováno na první. čtvrtletí příštího roku s tím, že doporučená cena je 109 amerických dolarů, což je v přepočtu asi 3000 Kč vč. DPH.