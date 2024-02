Abyste ve VR nevráželi do stěn. S podložkou HoloTile chodíte do všech stran, stejně vás udrží na místě

Na YouTube jsou desítky videí, na nichž lidé s nasazenou náhlavní soupravou pro virtuální realitu vrážejí do různých objektů v místnosti. Pohyb ve virtuální realitě byl dlouhou dobu nevyřešeným problémem. Pokud se fyzicky pohybujete, dříve či později narazíte. Jestliže se naopak pohybujete pouze virtuálně, riskujete nevolnost.

Disney se ale nechtěl smířit s omezením virtuální reality na více či méně statické scény a připravil speciální podlahu HoloTile. Jejím nejzásadnějším přínosem je skutečnost, že umožňuje pohyb ve všech směrech bez toho, aby se uživatel ve skutečnosti pohnul z místa.

Podlaha HoloTile

Inženýr a vynálezce Lanny Smoot představil ve videu na YouTube nový projekt, na kterém pracuje oddělení výzkumu a vývoje společnosti Disney. HoloTile v něm popisuje jako „první všesměrovou, modulární a rozšiřitelnou podlahu pro více osob na světě“.

Podlaha HoloTile umožňuje uživatelům chodit libovolným směrem, aniž by se pohnuli z místa nebo se střetli s reálným světem. „Automaticky udělá vše, co je potřeba, abych zůstal na podlaze. A co je na tom úžasné: může na ní být více lidí a všichni mohou chodit nezávisle na sobě. Mohou chodit ve virtuální realitě a dělat spoustu dalších věcí,“ říká Smoot v následujícím videu (v čase od 3:15):

Smoot tuto technologii vyvíjí už několik let a její inspirace pochází z vědeckofantastické literatury. Nápad na pohyblivou podlahu je Smootovou interpretací Holopaluby – virtuální reality, která se často objevovala v epizodách Star Trek: Nová generace. Byl to prostor, který uživatelům umožňoval vstoupit do pohlcující a neomezené simulace fyzického prostředí.

Můžete jít, kam chcete, ale zůstanete na místě

Video ukazuje Smoota, jak s náhlavní soupravou Quest Pro prochází virtuálním prostředím. Na obrazovce v pozadí se promítá to, co vidí. Na rozdíl od většiny zážitků ve virtuální realitě, kde by klikatá procházka a opakované změny směru mohly skončit střetem se zdí nebo kusem nábytku, Smootovi nehrozí, že by do něčeho narazil.

Podlaha pod ním se totiž při chůzi pohybuje jako všesměrový běžecký pás. Skládá se ze stovek malých, dlaždicovitých disků uspořádaných do přibližně metr a půl širokého kruhu. Podlaha se jemně pohybuje pod nohama a vytváří iluzi chůze a překonávání vzdálenosti. Smoot sám se během prezentace ve skutečném fyzickém prostoru nepohnul o více než několik desítek centimetrů.

„Představte si, že skupina lidí může společně prozkoumávat různá místa, aniž by museli opustit místnost. Představte si divadelní scény, které by tuto technologii využívaly, umožňující tanečníkům provádět úžasné kousky. Možností využití této technologie je nespočet a zatím nevíme, kde všude najde uplatnění.“ říká Smoot.

Vynález společnosti Disney je pravděpodobně technicky složitý a představuje zajímavé využití nové technologie. Podlaha vypadá velmi elegantně, nicméně v praktickém životě může být překážkou její vyšší hlučnost. Otázkou zůstává, co se děje pod podlahou a zda se pro sledování pohybu používají senzory, kamery, nebo jiná technologie.