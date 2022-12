Abych všechno stíhal. Jak mi konkrétní aplikace a služby usnadňují (nejen) pracovní život

Počátkem listopadu řešili kolegové v Podcastu Živě otázku, jak pomocí počítače naplánovat čas, abyste všechno stíhali. Zatímco Petr si nějakým způsobem rozvrhuje své pracovní povinnosti, Lukáš funguje spontánněji.

Byl jsem do podcastu pozván, ale kvůli jiným povinnostem jsem se nemohl zúčastnit. Zúčastnil jsem se tedy alespoň komentářem v diskuzi, který jsem teď rozpracoval do článku. Tady ho máte.

Proč vůbec plánovat čas?

Lukáš s Petrem se neshodli v jedné ze základních otázek: totiž zda je nutné věnovat čas plánování času. Tedy jestli není ztrátou času nejprve řešit, co budu dělat, a teprve poté začít pracovat. Podle mne je určitě dobré vyhradit si nějaký čas na vytvoření plánů – člověk má pak přehled o tom, co ho čeká.

Pochopitelně vytváření „rozvrhu“ má smysl pouze u určitých profesí. Pokud bych pracoval na výrobní lince, asi bych nepotřeboval na pracovní dobu plán – prostě bych ráno přišel a třeba osm hodin montoval dveře, světlomety, nebo cokoli jiného. Podobně třeba řidič kurýrní služby bude spíš hledat optimální trasu, než aby se zabýval otázkou, v kolik hodin bude u pana Kiliána a kdy doveze balíček panu Čížkovi.

Svůj pracovní čas trávím prakticky zcela před obrazovkou počítače. Kromě psaní článků pro Živě píšu také pro papírový časopis Computer, několik dalších webů a dělám také copywriting a uživatelskou podporu pro nejmenovaný obchod. Práce je tedy víc než dost a jsem přesvědčen o tom, že pokud bych neplánoval, skončil bych v nikdy nekončícím chaosu.

Zásadní roli v nutnosti plánovat hraje několik faktorů – mimo jiné i různé (ne)pravidelnosti. Například na Živě přispívám na denní bázi zhruba třemi články denně, zatímco Computer je měsíčník s pevně danou uzávěrkou, do které je nutné dodat veškeré materiály – ideálně s předstihem, aby kolegové a kolegyně, kteří články následně zpracovávají, nebyli v časovém presu.

Začíná den!

Pracuji z domova na volné noze, což znamená určitou míru svobody, kdy mi nikdo nevynadá, když si například dovolím si přispat. Mohu pracovat v podstatě kdykoli, nicméně snažím se vstávat na určitou hodinu, aby měl můj den nějaký řád. Jako první si udělám pořádný kýbl kafe, otevřu RSS čtečku Feedly (které se budu podrobněji věnovat dále) a zjišťuji, zda se během noci neodehrálo něco, o čem by bylo vhodné napsat článek.

Poté přepínám do poznámkové aplikace Evernote, kterou jsem si upravil dle zásad GTD – tedy „Getting Things Done“ neboli „mít vše hotovo“. V Evernote mám dva zápisníky: Inbox, do kterého mi automaticky padá vše, co musím zpracovat (e-maily, úkoly, náměty na články), a GTD, ve kterém mám již zařazené úkoly.

Jako první procházím nové položky v Inboxu a provádím jejich roztřídění. Pokud lze nějakou věc vyřídit do dvou minut, okamžitě se do ní pustím. V opačném případě jí přiřadím štítky a přesunu do zápisníku GTD. Používám tři skupiny štítků, které musí mít přiřazené každá poznámka:

Co – čeho se daný úkol týká, tedy například jestli jde o námět na článek, který chci zpracovat pro Živě či Computer, nebo o e-mail, na který bych měl odpovědět.

Kde/s kým – jaký prostředek budu ke splnění úkolu potřebovat – tedy například jestli ho budu zpracovávat na počítači, bude nutné někam dojet či zatelefonovat.

Kdy – termín, kdy bych chtěl či měl daný úkol splnit. Buď jde o konkrétní den, nebo mám v plánu zpracovat danou věc příští či přespříští týden. U námětů na články používám štítek Někdy/možná.

Evernote upravené pro potřeby GTD

Výhodou štítků je možnost podle nich vyhledávat a filtrovat. Pokud tedy například nastal čas napsat článek pro Živě, vyfiltruji si poznámky se štítkem Živě článek. Když někomu telefonuji a mám v ruce mobil, nechám si vyhledat všechny úkoly se štítkem telefon a vyřídím i další telefonáty. Všem úkolům, jež chci zpracovat v aktuální den, přiřazuji speciální štítek Úkoly dne.

Když nějaký úkol splním, odeberu mu všechny štítky a přiřadím mu štítek Hotovo. Ano, zabere to pár sekund, ale patřím mezi lidi, které nějakým způsobem uspokojuje odškrtávání položek v seznamech úkolů, takže okamžik, kdy mohou poznámku zařadit jako vyřízenou, je pro mne určitou motivací.