Abych tě lépe neslyšela. Vyžadujete od nových sluchátek ANC (aktivní potlačení hluku)?

U moderních bezdrátových sluchátek už nehledíme jen na kvalitu reprodukce, ale též na účinnost aktivního potlačení okolního hluku. Sekačka na trávu, ruch v kanceláři, motor v letadle, hlasy v MHD, to všechno dnes umí ANC velmi dobře filtrovat. Je ale tato funkce pro vás tak důležitá?

Kromě hlasu v anketě můžete přispět také komentářem pod článek. Už ANC na sluchátkách máte? Nebo ještě vlastníte starší sluchátka, ale u těch příštích už byste potlačení chtěli? Anebo jste si už sluchátka s ANC dávno koupili? A jste s účinkem spokojení?

Marek Lutonský

Ano, bez ANC už nekupuji

Záleží, o jaká sluchátka jde. Při sportu potřebuji slyšet okolí, proto volím modely s přenosem zvuku přes lícní kosti, kde samozřejmě žádné tlumení hluku neexistuje. U běžných sluchátek je ale u mě kvalitní ANC nutnost. Zejména kvůli tomu, že hudbu nebo hlas nemusím poslouchat tak hlasitě. Tím, že mě ANC odřízne od okolí, nepotřebuji nic přehlušit a sluchátka potom mohou hrát potichu, šetřím sluch.

Petr Urban

Ne, ale je to příjemný bonus

Moje nynější sluchátka ANC mají, ale je to celkem šidítko a věděl jsem to už z recenze od našeho kolegy. I když jsem měl na čas zapůjčená o pořádný kus lepší (a dražší) sluchátka, nepřesvědčila mě, že aktivní potlačení šumu potřebuji. Měl bych podotknout, že používám špunty, které mě od okolí spolehlivě odstřihnout tím, že vyplní mé ušní kanálky.

Kůžel, Filip

Ano, bez ANC už nekupuji

Kdo jednou zkusí, patrně už nebude chtít jinak. Takže ano, sluchátka jedině s ANC.

Už pár let si hýčkám Sony WH-1000XM4 a do vlaku či letadla je to neocenitelná pomůcka. Ale za poslední rok je vytahuju opravdu jen na tyhle delší cesty, protože na běžné nošení mám Apple AirPods Pro 2. Jejich pouzdro je 20×(?) menší než to na velké Sony, ale efekt potlačení okolního hluku je slabší třeba jen o 20, možná 30 %. Neuvěřitelný kousek technologie!

Tomáš Holčík

Ano, bez ANC už nekupuji

ANC je dnes už nedílnou součástí lepších bezdrátových sluchátek a já jiná než lepší sluchátka nehodlám kupovat. Tedy ANC pro mě není nějakým klíčovým důvodem, ale téměř samozřejmým bonusem u sluchátek, která mi zapadnou do užšího výběru. Protože mi ale přes uši prošel nespočet různých sluchátek od levnějších po ty, které bych si kvůli vysoké ceně nekoupil, vím, že není ANC jako ANC. U sluchátek pod pět tisíc to je většinou jen položka v tabulce vlastností bez reálného efektu.

Navíc některé ANC je vhodnější pro kancelářské prostředí, jiné pro cestování letadlem a jiné po každodenní pohyb po městě. Často mám pak na hlavě sluchátka i bez puštěného zvuku jen kvůli ulumení rušivého okolí. Pro každodenní pohyb teď používám pohodlná Jabra Evolve2 65 Flex s jen mírným ANC, u počítače Steelseries Arctis Nova Pro Wireless likvidující hluk počítače a kanceláře a pro náročné cestování sáhnu po Sonos Ace se špičkovým potlačením hluku.

Karel Kilián

Ne, ANC nepotřebuji

Sluchátka používám velmi výjimečně -- nejčastěji během práce k poslechu hudby. Dřív jsem používal obyčejná sluchátka při cestách vlakem a tehdy bych asi ANC ocenil, v tomto prostředí by mí určitě odfiltrování okolí vyhovovalo.

Nyní se pohybuji nejčastěji autem nebo na elektrické koloběžce, takže ani v jednom případě nepřicházejí sluchátka v uších v úvahu. Kdybych si ale kupoval nová, asi bych funkci ANC ocenil, byť by určitě nebyla rozhodujícím faktorem.

Jakub Čížek

Ano, bez ANC už nekupuji

Aktivní potlačení šumu považuji v roce 2024 už za něco naprosto samozřejmého a nedokážu si vůbec představit, že bych si dnes kupoval sluchátka, která nic takového neumějí. Dílem i proto, že jsem fanoušek co nejmenších špuntů, které samy o sobě utlumí okolní ruchy jen velmi omezeně.

Jistě, člověk si musí za kvalitní ANC trošku připlatit, ale jak říká klasik: Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat ten nejlevnější šunt. S postupujícím věkem se zároveň blíží chvíle, kdy začnu na denní bázi používat související funkci zesílení okolního zvuku, což jsem si už párkrát vyzkoušel v obchodě a poslouchal družný rozhovor dvou dívek. Na ulici to ale nepotřebuji. Ať mě klidně na prvním přechodu přejede sanitka, ale já chci ten podcast doposlouchat bez troubících škodovek a cinkání šalin.

Lukáš Václavík

Ne, ale je to příjemný bonus

Už pár let používám Samsung Galaxy Buds+, které ANC nemají, ale necítím se moc ochuzený. Bezdrátová sluchátka používám primárně s mobilem, když jdu někde po ulici, při sportu, cestování veřejnou dopravou apod. Tam mi buď stačí pasivní izolace díky špuntové konstrukci, nebo naopak zapínám ten průchozí režim, abych slyšel, co se děje okolo. A u počítače mám stará drátová sluchátka.

Až si někdy k mobilu koupím nová true wireless sluchátka, tak ANC vezmu v potaz, ale na seznamu priorit to bude až za kvalitou reprodukce a mikrofonu, výdrží, podporou Qi nabíjení a designem. A když už, tak by to ANC muselo za něco stát. Už jsem zažil i takové, které akorát zhoršilo zvuk, aniž by potlačovalo cokoliv zvenčí.

A co vy, vyžadujete od nových sluchátek ANC?