Aby vás práce nezničila. Přehled ergonomických doplňků k počítači, začínají už na pár stokorunách

Bolest hlavy, bolest bederní či krční páteře, brnění v rukou, nadváha či oteklé nohy. To jsou jedny z nejčastějších následků dlouhodobé sedavé práce, v našem případě především u počítače. Podíváme na několik možností, doplňků a rad, které se postarají o zdravější práci s počítačem.

Ergonomická židle

Dlouhodobé sezení není podle fyzioterapeutů pro aparát výrazně škodlivé, tím je až dlouhodobý sed ve špatných pozicích bez přestávek. Poté může docházet k prohlubování krční lordózy, degradace plotének v oblasti bederní páteře, zvýšenému napětí trapézových svalů.

Jestliže u počítače trávíte osm a více hodin denně, už nepomůže jen úprava polohy na židli, ale především nákup ergonomičtějšího modelu. Ty vás často do správné polohy nutí a zároveň poskytnou oporu tam, kde je potřeba. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že výměna běžné kancelářské židle za ergonomickou nebude nijak příjemnou záležitostí. Pokud již trpíte výše zmíněnými obtížemi, jako je bolest bederní páteře a v oblasti šíje, první týdny na ergonomické židli budou malým očistcem. U bederní opěrky budete mít pocit, že vám prolamuje záda a tvarování vám nedovolí zborcení, které je typickou příčinou všech obtíží.

Pro výběr ergonomické, či dokonce zdravotní židle platí několik pravidel, která spočívají především v dodržení důležitých vlastností. Zásadní je výška opěradla, které by mělo sahat nejméně do úrovně lopatek, v ideálním případě ale pokryje celá záda. Konstrukce musí být pevná a nesmí docházet ke kroucení ani v jednom směru. Pokud je doplněna o hlavovou opěrku, jsou to další plusové body. U té ale platí, že musí být stavitelná výškově a ideálně i horizontálně v předozadním směru. Jen tak si můžete nastavit ideální pozici, která čas od času ulehčí krční páteři. Standardně ale nejde pracovat delší dobu s opřenou hlavou a budete ji využívat jen občas.

Důležitější součástí opěradla musí být bederní opěra, která vás donutí k přirozenému průhybu páteře. Je nutné výšku opěrky nastavit do ideální pozice. Čím zatuhlejší je vaše bederní páteř, tím víc vás bude vyklenutí opěrky z počátku obtěžovat. Po několika týdnech si na ni ale zvyknete.

Vyvarujte se tzv. herním židlím kopírujícím automobilové sedačky. Se zdravým sezením nemají mnoho společného

Sedák židle by měl být ergonomicky tvarovaný a rovněž stavitelný. Změnou náklonu zamezíte nepříjemnému tlaku v oblasti stehen, kdy může hrana sedáku způsobit až brnění nohou.

Součástí kvalitní židle budou i područky, které půjdou nastavit nejen výškově, ale také předozadně a bočně. Pokud totiž pracujete dál od hrany stolu, budete si moci pohodlně opřít předloktí ve správné pozici, kdy by úhel v loktu měl být 90–110°.

Naprosto základní funkcí je celková výšková stavitelnost díky pístu. Základna včetně pístu musí být masivní konstrukce, která zamezí nechtěnému viklání. Když vyberete základnu s kolečky a zároveň budete pracovat na tvrdé podlaze, měla by mít mírný odpor. Budou-li se kolečka protáčet volně, budete při práci od stolu odjíždět.

V každém případě platí, že židli byste měli vybírat na prodejně s možností se do ní posadit. Jen málokterá ergonomická židle bude všem vyhovovat tvarováním, výškou či měkkostí sedáku. Pokud zamíříte do specializované prodejny, a nikoli levných nábytkářských řetězců, personál vám s výběrem poradí.

Alternativy k židli

Ergonomická židle sice zásadním způsobem vylepší kvalitu sezení, všespásná ale není. Deset a více hodin si žádá nejen časté protahování (alespoň jednou za hodinu vstát), ale také změny poloh. A k tomu je ergonomická židle nevhodná, neboť vás fixuje v jedné správné pozici. I proto vzniklo několik alternativ, které zapojují další části těla a mají ulevit především zádovým partiím.



Klekačky jsou k dostání vedle kancelářských variant s opěrkou i v tomto minimalistickém provedení

Pomůckou, která se běžnému sezení blíží nejvíc, jsou balanční židle. Místo běžného pevného pístu mají silnou pružinu, na které balancujete. Sedák i zádové opěradlo jsou ergonomicky tvarovány jako na standardní židli, styl sezení se ale značně změní. Balanční židle vás mnohem intenzivněji nutí sedět ve vzpřímené poloze a využívat svaly v bederní části.

Pokud se začnete na takové židli hrbit nebo předsazovat hlavu před tělo, sezení se stane nepohodlným a dlouho takovou polohu nevydržíte. Balanční židle by však měla sloužit především jako doplněk k běžné ergonomické židli. Z počátku na ní nevydržíte delší dobu než několik hodin, navíc může docházet k přetěžování některých partií a rovněž si tím lze přivodit zdravotní komplikace.

Ještě ve větší míře to platí o sedacích míčích. Pro zpevnění zad a vylepšení ergonomie fungují velmi podobně jako balanční židle – opět budete v mnohem větší míře zapojovat bederní páteř, tady ale bez další zádové opory. I proto se opět doporučuje na takovém míči pracovat maximálně po dobu několika hodin.



Úlet jménem Acer eKinekt BD 3 kombinuje rotoped a pracovní stůl. Při práci tak můžete šlapat, čímž kromě sportovního výkonu můžete dobíjet svůj notebook

Třetí alternativou k běžné židli je tzv. klekačka. Zpravidla ji tvoří sedák nakloněný o 15–20°, opěra pro holeně a kolena a zpravidla také nízké zádové opěradlo. Poloha na klekačce výrazně nutí do vzpřímeného sedu, díky čemuž neochabují tradiční zádové partie jako u běžné židle. Zároveň se zlepšuje i dýchání, takže vás může klekačka udržet lépe v pracovní koncentraci. Velkou nevýhodou je nutnost upravit desku stolu do velmi malé výšky a také nekomfortní vstávání z klekačky. A opět tady platí, že by se nemělo jednat o celodenní polohu u počítače.

Polohovací stoly

Prozatím jsme hledali doplňky pro změnu sedu, nyní najdeme alternativu k sezení. A tou je jednoznačně práce vestoje. Pokud během pracovního dne několikrát změníte polohu ze sedu do stoje, především pro záda, ale i další partie půjde o vítanou změnu. Ještě než začnete vybírat (poměrně drahé) polohovací stoly, můžete si takovou alternativu vyzkoušet i bez něj. Především v případě, že pracujete pouze s notebookem, stačí jej podložit vhodně vysokou a rozměrnou krabicí. Paže v loktech by opět měly svírat přibližně pravý úhel a krabice by měla posloužit i jako podpěra pro zápěstí, pokud k tomu nebude stačit samotný notebook.

Tento test je ale potřeba brát jako provizorium, neboť kvůli poloze notebooku bude docházet k přetěžování krční páteře. Velmi rychle ale zjistíte, zda bude mít smysl začít vybírat polohovací stůl, bez kterého se při práci vestoje neobejdete.

Opět totiž platí, že je vhodné ji střídat s běžným sezením, a tím pádem i několikrát denně měnit výšku desky stolu.

Na trhu seženete jak manuálně zvedané stoly, tak ty motorizované. Zcela nejlevnější variantou je nákup základní kostry se zvedacím mechanismem, na kterou následně přimontujete původní desku stolu. Takto lze polohovací stůl pořídit za částku kolem pěti tisíc korun. Samozřejmě ale platí, že stůl s motorem bude výrazně komfortnější. V každém případě by měl disponovat možností uložit dvě až tři výšky desky, mezi kterými lze jednoduše rychle přepínat. Pokud se rozhodnete pro levnější ruční variantu, budete muset při každé změně sledovat stupnici a do ideální výšky stůl nastavovat delší dobu.

Nejúčinnější metodou, jak se zbavit bolesti zad je kombinovat sezení a práci ve stoje

Ať už ale půjde o kteroukoli z těchto variant, vždy je lepší konkrétní kus fyzicky vyzkoušet v obchodě nebo pročíst podrobné recenze. Zásadním parametrem je totiž pevnost ve vysunuté poloze – u velké části méně povedených stolů bude mít deska v této poloze předozadní či boční výkyv. A to poslední, co při práci chcete, je, aby se vám klávesnice a myš pod rukami viklala. Rozhodnete-li se pro nákup přes internet a na takový model narazíte, rozhodně jej vraťte. Pokud byste nad tím mávnuli rukou, dříve či později by se výkyv stal důvodem, proč byste polohování a práci ve stoje přestali využívat.