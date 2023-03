Aby vás feláč, nudesky ani robuxy nepřekvapily. Stahujte ilustrovaný slovník pro boomery

Že nerozumíte dnešní mládeži? Už budete. Pavel „Spajk“ Matějíček na svém webu zveřejnil ilustrovaný Slovník kybermládeže. V tom se snaží o to, co obdobné slovníky posledních 20 let – všem starším přiblížit mluvu počítačové generace.

Ta aktuální se narodila se smartphonem v ruce a svět bez sociálních sítí si nepamatuje. Ačkoliv obdobných projektů na webu i sociálních sítích najdete povícero, tady zaujme ilustrovaná forma, systematičnost a také slib budoucích aktualizací. Vedle ilustrované formy je slovník zveřejněn i jako přehlednější tabulka s možností snadného vyhledávání.

Primární formou zůstává umělecká forma v podobě PDF, za kterou ale nestojí šikovný ilustrátor, nýbrž Midjourney, tedy umělá inteligence. To v žádném případě nijak nesnižuje úroveň – většina ilustrací je perfektní, často nápaditá a vtipná.

První díl obsahuje 101 výrazů, z nichž většina bude pro běžnou internetovou populaci známá. Mnohé z nich jsou ostatně starší než již zmíněná kybermládež. Nikoho, kdo před dvaceti lety začal s Diablem nebo Counter Strikem žádné enpísíčko, expení nebo poušn nepřekvapí. Naopak feláč, nudesky nebo robuxy už by mohly být problémem. Slíbené další díly mají rozhodně potenciál.

Za pár (desítek) let se ostatně mohou stát historickým exkurzem do mluvy třetí dekády jednadvacátého století. Mnohé výrazy totiž v té době budou out podobně jako si nyní nikdo nevzpomene na dývka, ajsko, tépětku, nebo dobíjení kréda.