Aby vám neujel vlak. Návod, jak získat až 50 tisíc korun na IT kurzy

Během následujícího roku chce úřad práce proškolit a rekvalifikovat v digitálních dovednostech zhruba sto tisíc lidí. Zájemcům nabízí příspěvek až padesát tisíc korun. Jak ho můžete získat?

Trh práce se razantně mění. Podle analýz Ministerstva práce a sociálních věcí vznikne v České republice do roku 2030 až 520 tisíc nových pracovních pozic. Zároveň by podle odhadů mohlo až 330 tisíc míst zaniknout. Více než devět z deseti pracovních míst bude podle expertů vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti.

Pět miliard na kurzy

Evropská unie proto plánuje investovat během tohoto a příštího roku prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a programu Jsem v kurzu přes pět miliard korun. Proškolit a rekvalifikovat se v digitálních dovednostech by se mělo až sto tisíc lidí. Lidé mohou díky programu čerpat dotaci až do výše padesáti tisíc korun, přičemž tato dotace může u digitálních kurzů pokrýt až 82 % nákladů.

„Digitalizace a postupující automatizace výroby i dalších ekonomických procesů jsou trendy, které se budou týkat čím dál většího počtu lidí na trhu práce. Během následujících deseti let bude v důchodovému věku silná generace Husákových dětí a do penze tak odejde každý rok až o sedmdesát tisíc lidí více, než bude absolventů. Potřebujeme tak výrazně podpořit mobilitu na trhu práce, tj. ochotu a schopnost Čechů měnit zaměstnání dle toho, kde a v jaké oblasti je to pro ně výhodnější, a to včetně změny profese a sladění pracovního a rodinného života. Naším záměrem je soustředit se na investice do zvyšování kvalifikace zaměstnanců a podpořit jejich vzdělávání a rekvalifikace. Zlepšení digitálních dovedností se navíc lidem nehodí pouze v zaměstnání, ale i v běžném každodenním životě,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Vzdělávací e-shop

Ministerstvo tak nedávno spustilo portál www.jsemvkurzu.cz, který funguje jako takový vzdělávací e-shop, jehož prostřednictvím se mohou lidé ke kurzům přihlásit a zmíněnou dotaci získat. Dosáhnou na ni prakticky všichni zájemci, tedy jak zaměstnanci, tak OSVČ, matky a otcové na rodičovské dovolené, studenti vysokých škol nebo například nezaměstnaní.

Vybírat si mohou až ze 1 700 kurzů digitálního vzdělávání a rekvalifikací v několika kategoriích. 1 Kurzy pak probíhají jak online, tak prezenčně. Na webu si je můžete třídit dle požadovaných kritérií. „O příspěvek na vzdělávání se jednoduše online může přihlásit skutečně každý. Velký zájem o rekvalifikační kurzy v digitálním prostředí je mezi mladými lidmi,“ říká Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce.

K přihlášení do kurzu lze využít elektronickou identitu, bankovní identitu, eObčanku nebo jiného nástroje Identity občana, případně i datovou schránku. 2 Následně vyplníte jednoduchou přihlášku a Úřad práce zaeviduje přihlášeného dočasně jako zájemce o zaměstnání, aby mohl na jeho kurz přispět a vzdělavateli poskytujícímu kurz v e-shopu částku proplatit.

Vzdělání pro všechny

Kurzy jsou určeny opravdu všem zájemcům starším osmnácti let. „O příspěvek na vzdělávání se jednoduše online může přihlásit skutečně každý, tedy nejen nezaměstnaní. Zvýšit kvalifikaci či získat úplně nové dovednosti pomůžeme také lidem, kteří práci mají, a dokonce i lidem v důchodovém věku, pokud se chtějí i nadále uplatnit na trhu práce,“ doplňuje Daniel Krištof z Úřadu práce ČR. Dle odhadů je v Česku v současnosti na milion tzv. digitálně vyloučených občanů, 700 tisíc je digitálně ohrožených a 40 % populace nemá dostatečné digitální dovednosti.

Podle firem, které se do projektu zapojily, Češi na nabídku slyší. Například Společnost Engeto, která svými IT kurzy rekvalifikuje zaměstnance z jiných sektorů, eviduje díky dotaci více než pětadvacetiprocentní nárůst přihlášek. „Díky této dotaci se lidem vzdělání v IT výrazně zpřístupnilo. Je to poznat i na našich datech. Počet přihlášek se nám zvýšil o více než čtvrtinu, celých šedesát procent našich studentů v současnosti hradí své kurzy díky dotaci MPSV,“ říká Marian Hurta, CEO v Engetu.

Projekt přivítal i Jan Javorek, jenž stojí za projektem junior.guru, který se snaží zjednodušovat cestu lidem se zájmem o digitální vzdělávání. „EU nám do ČR poslala více než pět miliard na to, abychom vzdělali naše lidi v digitálních dovednostech. Každý z nás má padesát tisíc korun a může je využít třeba k tomu, že se naučí programovat,“ říká Jan Javorek.