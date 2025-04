Aby neprodával slazenou vodu, přišel do Applu. Sculley před 40 lety vyhodil Jobse

Dlouho usiloval Steve Jobs o to, aby získal Johna Sculleyho z Pepsi do vedení Applu. Legenda vypráví, že rozhodla otázka „Chceš po zbytek života prodávat slazenou vodu, nebo půjdeš se mnou a změníme svět?“ Jakou váhu ve skutečnosti měla, už se nedozvíme, každopádně v roce 1983 se povedlo – Sculley se stal generálním ředitelem, Jobs vedl divizi Macintosh.



Jobs a Sculley

Ale jejich vztah se brzy začal zhoršovat. Jobs otevřeně zpochybňoval Sculleyho kompetence a jeho porozumění technologickému byznysu, Sculleyho nebavily Jobsovy výstřednosti a chování k podřízeným. Komunikace vázla a nepomáhaly ani mizerné prodeje Macintoshe.

Výsledkem byl mocenský boj na nejvyšší úrovni, který vyvrcholil na „maratónském“ zasedání správní rady 10. a 11. dubna 1985. Svolal jej Sculley a požadoval, aby byl Steve Jobs zbaven funkce viceprezidenta a generálního manažera divize Macintosh. Jobs měl zůstat předsedou správní rady, reprezentovat Apple navenek, hrát roli produktového vizionáře, ale bez přímého vlivu na klíčové obchodní operace.

Jenže Jobs přešel do protiútoku a začal lobbovat za odvolání Sculleyho. Celá záležitost se táhla do května, kdy Sculley konfrontoval Jobse a správní radě dal ultimátum: buď já nebo on. Rada se jednomyslně postavila za Sculleyho. Apple veřejně oznámil reorganizaci a odebrání Jobsových operativních pravomocí v pátek 31. května 1985.

Steve se vrátil v roce 1996 a zahájil novou éru Applu.