A máte to bílé na černém. Jak na Wikipedii zapnout tmavý režim zobrazení

Sedmý nejnavštěvovanější web světa vyslyšel letitá přání uživatelů a nabídl tmavý režim. Nadace Wikimedia na svém blogu popisuje, že zavedení novinky nebylo snadné. Jen samotná Wikipedia má desítky milionů stránek s různou grafikou, barvami a obrázky, které mohou upravovat sami uživatelé. Nešlo proto jen zaměnit bílou a černou, jako to dělají některé doplňky do prohlížeče, protože tím by se narušil kontrast některých prvků a zhoršila čitelnost.

Z toho důvodu zatím není tmavý vzhled automaticky všude a pro všechny. Existují ale dva způsoby, jak jej vynutit. Úplně na všech stránkách bude dostupný, pokud se zaregistrujete a přihlásíte. Pak otevřete hlavní menu s panáčkem a před nabídku Nastavení | Vzhled | Barva zvolíte tmavou, nebo automatickou, která se bude řídit nastavením prohlížeče či operačního systému.

U nepřihlášených uživatelů je změna režimu dostupná zatím jen na vybraných wiki jako té anglické, francouzské, polské, ale nikoliv v české. U nich se nastavení objevilo v novém bočním panelu, kde je možné změnit i velikost písma a šířku odstavců.

Wikipedia upozorňuje, že je to pořád jen betaverze, která se bude postupně ladit, aby netrpěla ona čitelnost. Tmavý režim funguje pouze u desktopového vzhledu Vektor 2022 a mobilního Minerva. Dostupný jen v režimu čtení i úprav.