9 aplikací pro vytváření myšlenkových map: uspořádejte své nápady a projekty

Coggle

Myšlenková mapa je editor, v rámci kterého si zařazujete jednotlivé myšlenky do propojeného celku. Pokud jste v oblasti vytváření myšlenkových map spíše začátečníky, pak by vám mohla vyhovovat webová aplikace Coggle. K jejímu používání je vyžadována registrace – použít můžete účet Google, Microsoft nebo Apple. Po prvním přihlášení budete prostřednictvím plovoucí nápovědy seznámeni se základními principy ovládání.

V novém diagramu vás nejprve čeká vytvoření centrálního uzlu – tj. základní myšlenky, projektu či procesu, na který budete navazovat další. K dispozici je základní formátování písma, možnost přidávání obrázků a odkazů.



Coggle

Nové podřízené uzly lze vytvářet pomocí tlačítka plus. Coggle pak automaticky zvolí směr a umístění nového boxu. Pokud by vám to nevyhovovalo, pak jistě oceníte, že jednotlivé uzly lze libovolně přesouvat, přičemž program automaticky zakulacuje a obarvuje spojovací čáry.

Kromě ovládání myší je k dispozici široká paleta klávesových zkratek, jejichž význam je vysvětlen v legendě, kterou lze v případě potřeby skrýt a kdykoli znovu vyvolat. K dispozici je také možnost sdílet mapu s někým dalším a spolupracovat na ní pomocí integrovaného chatu.