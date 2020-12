5G už se dere i do notebooků. Samsung ukázal Galaxy Book Flex2

Samsung je jedním z tahounů 5G a nabízí již několik telefonů s podporou mobilních sítí páté generace. Ale nezůstane jen u toho. Během vánočních svátků ukázal na videu tablet křížený s notebookem nazvaný Galaxy Book Flex2 5G. Je to stroj s čipem od Intelu, operačním systémem Windows 10 a podporou 5G.

Že Samsung toto zařízení připravuje prozradil už v září, ale tehdy šlo jen o strohé oznámení, že se na něčem takovém pracuje, byla prozrazena specifikace a tiskovou zprávu doplnily jen dvě fotografie. Nyní jsme se dočkali dvou videí, které nám zařízení ukazují podrobněji.

Na prvním videu je unboxing, neboli rozbalení a předvedení:

Druhé video ukazuje možnosti využití v praxi:

Je to atraktivní cestovní notebook s variabilním využitím jako tabletu s dotykovým perem. Úhlopříčka displeje je 13,3", tloušťka dosahuje maximálně 14,9 mm a hmotnost činí 1,26 kg. Uvnitř je 11. generace procesorů Intel Core i5 nebo i7 a specifikace dále slibuje až 16 GB RAM a 512GB úložiště. Jedním z hlavních lákadel je přítomnost podpory 5G, k tomu ale také LTE a Wi-Fi 6. Bez rychlých dat zkrátka jen tak nezůstanete.

Je to atraktivní moderní notebook, který se dále chlubí USB-C s podporou Thunderboltu 4, „celodenní“ výdrž na baterii, zabudovaný slot pro dotykové pero S-Pen, biometrické přihlašování a další vychytávky. Je proto škoda, že už u nás Samsung několik let notebooky nenabízí. Ovšem je slabá naděje, že by se v rámci podpory 5G mohla distribuce tohoto modelu rozšířit i na širší spektrum trhů, kde jsou již 5G sítě v provozu. Tedy třeba i k nám. Více bychom se mohli dozvědět 6. ledna na tiskovce, která proběhne v rámci virtuálního veletrhu CES.