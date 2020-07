5G není žádná revoluce. S nasazením zaostáváme, ale není to problém, říká Ondřej Malý

V rámci dnešní videokonference o 5G sítích vystoupil se svou přednáškou také Ondřej Malý, bývalý technologický novinář a člen rady ČTÚ, nyní nezávislý konzultant v oblasti telekomunikací. Ten přinesl možná až překvapivě skeptický pohled na vývoj 5G sítí v Evropě a u nás. Nemáme čekat žádnou revoluci a spíše jen postupnou modernizaci mobilních sítí.

Jedno G navíc

Aktuálně se o 5G hodně mluví, ale zatímco v Asii už můžeme vidět mobilní sítě s technologiemi 5G v běžném provozu, v Evropě či u nás jsou to zatím spíše jen testovací ostrůvky. Mohlo by se tedy zdát, že ve vývoji 5G zaostáváme, jenže pak si je nutné klást otázku – ztrácíme tím něco? Evropské „zaostávání“ ve vývoji 5G má pragmatické důvody.

Například v Jižní Koreji už mobilní síť technologicky na úrovni definice 5G rok provozují, jenže se ukazuje, že je problém zákazníkům vysvětlit, co jim 5G přinese. Konkrétně Ondřej Malý zmínil citát šéfa největšího korejského operátora Hyeon-Mo Ku: „Je na nás, abychom jasně identifikovali hodnotu pro zákazníka v případě 5G tím, že vysvětlíme, v čem je rozdíl od Wi-Fi a LTE.“ A to bude těžký úkol, protože z pohledu běžného koncového uživatele se rozdíly jen těžko definují – pokud funguje dostatečně rychle internet v mobilu, je uživateli celkem lhostejné, jakou technologií je tato služba zajištěna.

Zatím se proto s výstavbou 5G v Evropě ani u nás příliš nespěchá, 4G a ostatní technologie bohatě dostačují. Operátoři samozřejmě budují testovací oblasti s 5G, aby byli připraveni a mohli nové technologie testovat, ale výhled masového rozšíření se postupně odsunuje. Aktuálně se odhaduje, že 5G se stane většinovým mobilním připojením k internetu až v roce 2025.

Ani pak uživatelé nemají očekávat nějakou revoluci, ale spíše jen přirozenou evoluci toho, na co jsou zvyklí. Budou mít stále dostupný internet v mobilu jako teď, jen bude posupně rychlejší, robustnější a stabilnější.

Větší význam bude mít 5G pro průmyslové aplikace, kde bude možné technologie sítě 5G využít k zajištění velmi spolehlivého internetového připojení vzduchem, vysokých přenosových rychlostí nebo nízkoenergetických připojení. Ačkoli si poradíme již dnes se sítěmi 4G nebo IoT platformami jako jsou LoRa či Sigfox, s využitím 5G to bude univerzálnější a spolehlivější řešení.

Bude potřeba hodně vysvětlovat

Samotní operátoři se do masového nasazování 5G hrnout nebudou především z důvodu ekonomického. Ačkoli jsou samotné technologie evolučním krokem vpřed a dávají smysl, nejsou levné a musí se zaplatit. Podle Ondřeje Malého bude proto silně záviset na podmínkách, které operátorům nastaví stát. Ten je může přimět výstavbu 5G sítí urychlit například obchodně motivačními pobídkami, ale třeba také nastavením podmínek aukcí frekvencí pro 5G. V Česku nás taková čeká na podzim.

Už jen tyto aukce frekvencí nejsou pro evropské operátory nic levného, k tomu se pak ještě přičítají náklady na vybudování 5G infrastruktury. Návratnost takových investic se přitom protahuje a operátoři rovněž musí věnovat stále větší úsilí tomu, aby zákazníky přiměli na novou technologii přejít a zaplatit za ni. Není to pro ně ale vlastně nic nového, ve stejné situaci byli při příchodu 3G a 4G.

V případě 5G ale nebývale silně vystupují i skupiny prohlašující hoaxy o škodlivosti 5G, které ve Velké Británii došly až k tomu, že lidé začali ničit základnové stanice operátorů. Operátoři tak budou muset tentokrát o to více vysvětlovat – nejen to, při by měli zákazníci 5G vlastně chtít, ale také to, proč by se ho nemusí bát. Nástup 5G proto bude velmi pozvolný a opatrný.