500 slov za minutu na klávesnici? Riley Keen to dokázal, ale potřeboval speciální zařízení

Změřte si anglické WPM v prohlížeči

Rychlost psaní slov za minutu v angličtině si můžete vyzkoušet třeba na webu LiveChat. Histogram všech absolvovaných testů potvrzuje, že průměrní pisatelé se pohybují okolo 30 WPM.



Většina lidí dosáhla rychlostí okolo 30 WPM

Test je sice výhradně v angličtině, to by však současné internetové generaci nemělo dělat problémy. Díky absenci diakritiky to bude pro mnohé i jednodušší, než kdyby podobný test absolvovali v češtině.

A jak jsme dopadli v redakci?