5 aplikací, které vymáčknou z PrintScreenu maximum

Ve výchozím stavu pracuje PicPick s klávesovými zkratkami využívající právě PrintScreen. V zásadě jsou to hlavní dvě – Ctrl + PrintScreen pro zachycení některého z otevřených oken a Alt + PrintScreen pro ruční výběr oblasti, která má být uložena.

Jednou z aplikací, bez nichž by se neobešla naše redakce, je jednoznačně PicPick. Ten je primárně určen pro tvorbu screenshotů, nicméně nabízí i další užitečné možnosti.

Lightscreen

Pokud hledáte co možná nejúspornější řešení, které zjednoduší pořizování screenshotů (především odbourá nutnost práce se schránkou a ruční ukládání), bude ideální volbou Lightscreen. Umí to nejdůležitější – pořizovat snímky celé obrazovky, vybraného okna nebo konkrétní oblasti. Automaticky je ukládá do zvolené složky, kdy lze přesně zvolit formát, jak bude soubor pojmenován.



Kromě tradičního uložení na disk umí Lightscreen pořízené obrázky rovnou uploadovat na jednu ze sdílecích služeb. Na výběr je Imgur nebo Pomf.