49" monitor Philips 499P9H: Ať je vám doma lépe než v kanceláři

Plusy Rozlišení širší jak 4K TV

Podání barev

70 Hz G-Sync a Freesync

Windows Hello kamera

KVM přepínač Minusy Příliš jasný sRGB režim

Hůře dostupné USB konektory 10 /10 Hodnocení

Když hodnotíte monitor, vystačíte si obvykle se změřením věrnosti barev, jasu a pro jistotu zkontrolujete pozorovací úhly a odezvu. Pak tu jsou ale monitory, které vyžadují víc – téměř návod, jak je vůbec používat. Monitor Philips 499P9H se řadí právě mezi takové.

Už základní širokoúhlé monitory s obrazovkami s poměrem stran 21:9 připadají mnoha lidem zbytečné. Tak proč přidávat ještě víc a nabízet monitory s poměrem stran 32:9? Protože to dává mnohem větší smysl.

Tento nezvyklý poměr má totiž zcela jasný ekvivalent – přesně odpovídá dvěma 27" monitorům s běžným rozlišením 2560 × 1440 bodů. V jedné spojité ploše nemusíte trpět rozdělující rámečky uprostřed, nemusíte mít jeden hlavní a druhý pomocný stranou, celou plochu můžete mít přímo před sebou.

Philips 499P9H úhlopříčka: 49" typ displeje: VA s LED podsvícením bez PWM rozlišení: 5 120 × 1 440 px, 109 ppi rozteč bodu: 0,233 mm maximální frekvence: 70 Hz barevná hloubka: 8b HDR: Vesa HDR400 pozorovací úhly (H/V): 178°/178° poměr stran: 32:9 změřený kontrast: 2 000:1 změřený dynamický kontrast: 2523:1 naměřený input lag: 12 ms vstupy: 2× HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB-C 3.1 + power delivery až 65 W změřený maximální jas: 450 nitů kamera: FullHD, podpora Windows Hello reproduktory: ano, 2× 5 W USB: 3× USB 3.1 výšková nastavitelnost: 130 mm otáčení obrazu: ne naklopení: -5/+10° VESA úchyt: ano 100 × 100 mm hmotnost s podstavcem: 15,3 kg rozměry: 1194 × 568 × 303 mm příslušenství: DisplayPort, HDMI, USB kabely a napájecí kabely spotřeba (stand-by/normální režim/maximální): <0,5/32,8/89 W záruka: 3 roky Cena: 23 400 Kč

Kancelářský, ale s Freesync, G-Sync a HDR

Tento monitor najdete v nabídce Philipsu už téměř rok, od recenzí z doby zahájení prodeje se ale pár věcí změnilo. Dříve podporoval monitor proměnnou obnovovací frekvenci pouze pro AMD Freesync, po nedávném uvolnění podmínek pro Nvidia G-Sync ale získal podporu G-Sync i tento monitor.

Jasně, nečekejte tu herní parametry, obnovovací frekvence je maximálně 70 Hz, panel tvoří nijak rychlá technologie VA, ale díky G-Sync si tady pohodlně bez záškubů zahrajete i s méně extrémní grafikou, která nedokáže na tak velké ploše stejně přeskočit 60 Hz a pohybuje se pod touto hodnotou.



Poměr stran 32:9 je nezvyklý, ale dává smysl, stojan drží monitor pevně

Podobně, protože panel používá technologii VA a dokáže nabídnout mírně rozšířený barevný prostor, Philips u něj povolil i režim HDR. Popravdě tu je ale jen základní podsvícení, které jasem dosáhne na 450 nitů, takže HDR efekt není nějak oslňující. Oceníte jej tedy spíš při nočním hraní her nebo sledování filmů.

Podobně jako u HDR televizorů pod 20 tisíc i tady platí, že kvůli intenzivnímu zážitku z HDR byste jej kupovat neměli.

Barevné podání bez výhrad

Když v parametrech nějakého monitoru najdete VA panel, dokážete odhadnout, co vás čeká. Takový monitor bude mít příjemné barvy a kontrast z přímého směru, z většího úhlu pak dochází k barevným změnám s problémy zejména v pastelových odstínech. Proto se ostatně tyto monitory objevují v prohnutém provedení, kdy obraz na stranách nevidíte z tak extrémního úhlu, jako kdyby to bylo zcela rovné. U monitorů navíc prohnutí dává větší smysl jak u televizorů. Monitor sledujete z jednoho pevného místa a lépe tak najdete ideální polohu.

V nastavení monitoru si lze zapnout režim sRGB, který se může pochlubit velmi příjemnou kalibrací s ΔE 1,75. To z něj dělá i barevně spolehlivý monitor pro náročnější práci s úpravou barev, odchylky od ideálu pod hodnotu 2,0 běžně okem nepoznáte.



Barevná věrnost v sRGB režimu zasluhuje pochvalu

Tento sRGB režim ale nejspíš nebudete používat trvale, má totiž pevně zamknutý jas na vyšší hodnotě 353 nitů. Pro práci v jasné místnosti skvělá hodnota, pro večerní práci to už ale může být příliš extrémní. Jas můžete nastavit jenom v běžném režimu s mírně rozšířeným barevným prostorem, kde jsou barvy líbivější, ale méně přesné.



V nabídce můžete doladit vybrané parametry, při ručním nastavení barevné teploty získáte také výraznější barvy než v přesném režimu sRGB

Kontrast panelu jsem pak změřil 2000:1 ve standardním režimu, případně 2523:1 s dynamickým kontrastem. Podsvícení se ale neřídí lokálně, celý panel svítí jednotným jasem, proto efekt dynamického kontrastu není nějak výrazný.



Barevná škála je tady pro zvýraznění rozdílů, neodpovídá reálné podobě na monitoru

Především ale tento monitor nenaplňuje obavy ze špatných VA panelů. Rovnoměrnost podsvícení a barevná stabilita nikdy neruší, z většího úhlu si všimnete poklesu kontrastu a sytosti, žádné podobné chyby ale nevidíte při běžném usazení před obrazovkou. Rychlost odezvy a input lag nezasluhují varování. Kvůli maximální frekvenci 70 Hz stejně nebudete tolik řešit rychlou odezvu a input lag odpovídá běžnému monitoru, nikoli pomalému televizoru.



Z boku obraz ztrácí kontrast a sytost



Pohled z přímého směru a z boku s pevnou expozicí bez úprav barev

Monitor dělá nejen panel

Prohnutí samotného panelu udává poloměr 1,8m, obrazovka ale není prohnutá v celém rozsahu, na levé i pravé straně je krajních 20 centimetrů rovných. Nijak to neruší, naopak máte část obrazu zcela rovnou, kdybyste náhodou potřebovali zjistit, zda prohnutí náhodou něco nekazí.



Prohnutí není po celé délce, prvních 20 cm je rovných. Přes USB-C lze nabíjet připojený notebook. USB konektory jsou zanořené a monitor stíní signál. S dongly pro bezdrátové klávesnice nebo sluchátka můžete narazit na slabší signál

Líbí se mi chytře vyřešený stojan, který u takto velkých monitorů pochopitelně musí být dostatečně robustní. Aby ale nezabíral zbytečně velkou plochu na stole, tvoří jej jen nízký obdélníkový rám. Do volného prostoru si tak nakládáte co potřebujete a utírání prachu nebudou komplikovat nějaké špatně dosažitelné štěrbiny.

Pro připojení monitoru můžete využít dva konektory HDMI 2.0, jeden DisplayPort a USB-C (DP). Přes konektor USB-C a případně USB 3.0 se dostanete navíc i k zabudovaným třem USB portům a Gb LAN konektoru. Pro připojení notebooku tak nic jiného než USB-C nepotřebujete. Monitor umí notebook případně i nabíjet 65W.



Kamera nad horní hranou poslouží i pro pohodlné přihlašování do Windows

Přes USB se vám také zpřístupní zabudovaná webkamera nad displejem. Ta navíc umí přihlašování obličejem přes Windows Hello ve Windows 10. Pokud se bojíte šmírování, můžete kameru sklopit a schovat za monitor, přičemž se fyzicky odpojí, nemůže tedy třeba natáčet strop a poslouchat.

Podobnou kameru si můžete dokoupit samostatně ke každému monitoru, nejde ale o nic levného a nedosáhnete tak pěkné integrace jako v tomto případě.

V monitoru jsou i dva 5W reproduktory. Díky šířce monitoru poskytují výrazný prostorový dojem, a protože Philips rozumí zvuku i reproduktorům v televizorech, hrají příjemně a zřetelně. Samozřejmě ale můžete připojit sluchátka a nerušit okolí.

Dva počítače na jednom monitoru

Protože jde rozměry a rozlišením o dva 27" monitory, můžete tento jeden monitor reálně použít jako dva samostatné monitory. Připojíte dva různé počítače do různých konektorů a zapnete si režim Picture-by-Picture.

Abyste tyto počítače mohli i jednoduše ovládat, nabízí monitor funkci KVM. Umí tedy tři USB konektory na monitoru přepínat mezi vstupy USB-C a USB 3.0. Klávesnici a myš připojíte do monitoru a budete je přepínat mezi dvěma připojeními. Běžné KVM přepínače mají jedno tlačítko pro rychlé přepnutí, tady vás čeká zdlouhavé vybírání z nabídek. Naštěstí to můžete urychlit přiřazením KVM k uživatelsky definovatelnému tlačítku na monitoru. Pak bude přepnutí potřebovat tři stisky tlačítka (vyvolat nabídku, posunout výběr, potvrdit výběr). Není to tedy úplně ideální, ale určitě použitelné.

Samozřejmě můžete k monitoru připojit dva výstupy z jednoho počítače a bude to fungovat jako připojení ke dvěma monitorům. Pak třeba můžete mít video puštěné přes celou obrazovku na jedné straně a pracovat na druhé. Větší smysl ale dává jedna velká plocha. Nemusíte se přitom bát, že by to váš počítač nezvládal. Rozlišení 5120 × 1440 je sice velké, ale menší jak 4K, které dnes podporují i integrované grafiky na základních procesorech Intelu. Snad jen u velmi starých počítačů s předchozí generací HDMI a DVI byste nedosáhli na 60Hz v plném rozlišení, takže to obejdete připojením pro každou polovinu displeje zvlášť.

Jak se takový monitor vůbec používá?

S tak velkou plochou nedává smysl používat aplikace v režimu přes celou obrazovku, stejně tak nestačí základní funkce Windows 10 pro uchycení oken po stranách a v rozích obrazovky.

Naštěstí nejde o plochu formátu 16:9, kdy byste museli u tak velkého rozměru řešit i prostor nad vaší hlavou. Všechna okna jsou snadno viditelná jen s otáčením hlavy do stran, nemusíte ji zaklánět a hledat něco vysoko v rozích.

Na internetu najdete spoustu utilit pro zkrocení oken na tak velké ploše, vyzkoušel jsem i několik placených, nakonec jsem ale skončil u Microsoft PowerToys. Je to zdarma, přímo od Microsoftu a hlavně to rozumně funguje. Nastavíte si vlastní zóny s rozdělením oken a při přesouvání okna pak stačí držet Shift a okno se přichytí do příslušné zóny. Lze také změnit standardní chování Win+šipky, aby okna skákala mezi nastavenými zónami.



Microsoft PowerToys pomohou zkrotit okna na velké ploše monitoru

Osobně mám nastavenou uprostřed monitoru zónu odpovídající 27" monitoru, tedy 2560×1440 ve středu obrazovky na aplikaci, ve které zrovna aktivně pracuji. Vlevo mám nudli o šířce 1280 pixelů pro webové stránky nebo poštu, tedy běžný použitelný rozměr na šířku, vpravo nad sebou dvě zóny 1280 × 720, kde bydlí správce souborů, pomocné aplikace nebo přehrávané video. Samozřejmě okna můžete volně posouvat jako obvykle, ale s PowerToys rychleji okna zkrotím.

S běžným širokoúhlým monitorem 21:9 by boční pruhy už rozměrem nestačily a musel bych sahat více ke kompromisům v rozložení oken. Tady s poměrem 32:9 je přechod od dvou monitorů k jednomu logický a snadno pochopitelný.

Jde to i levněji, ale nedává to smysl

49" monitor Philips 499P9H se prodává v ceně nad dvacet tři tisíc. Pokud vás láká extrémní poměr stran a chcete trochu ušetřit, monitor Philips 439P9H má stejnou výbavu, tedy kameru a KVM, ale menší 43" displej s rozlišením 3840×1200. Stojí od 21 tisíc. Stejný typ a rozlišení panelu nabídne i Samsung C43J890DKU za 18,5 tisíce, navíc umí 120 Hz, ale nemá kameru. Popravdě ale najdete 499P9H už za 22 tisíc a pak se ta tisícovka navíc za větší rozlišení určitě vyplatí.

Kvůli rozlišení těch menších variant pak už navíc dává smysl uvažovat o klasickém 16:9 4K monitoru. I když budete nakonec využívat jen dolní polovinu displeje, aby byl zážitek srovnatelný, bude to levnější a případně můžete pohodlně sledovat filmy přes celou obrazovku.

Jinak stejné rozlišení a úhlopříčku jako Philips 499P9H nabízí také Samsung C49RG90SSU (od 25 tisíc) a Dell UltraSharp U4919DW (od 30 tisíc). Philips je ale levnější a navíc má Windows Hello kameru, která samostatně stojí nejméně dva tisíce.

Extrém jen na první pohled

Když poprvé tento monitor vybalíte z krabice, budete se smát, jak absurdně ta nudle vypadá. Prvních pár hodin nebudete chápat, kdo by to mohl chtít používat. Další den se ale zabydlíte a nebudete chtít jinak.

Každý, kdo kdy zkusil dva monitory, vám řekne, že návrat k jednomu monitoru je jako by mu uřízli ruku. Tady jsou ale ty dva monitory ještě lépe propojené a krásně spolupracují.

Ano na stole to vypadá možná absurdně, ale pracuje se na tom báječně.