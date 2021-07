3D tisk táhne. Rozhovor se zakladatelem firmy Prusa Research a vývojářem 3D tiskáren Josefem Průšou

Otec originálních českých 3D tiskáren Josef Průša nedávno získal titul Podnikatel roku. Stal se nejmladším držitelem tohoto ocenění. Jakým směrem se bude jeho firma dál ubírat? A najde si ještě čas na „bastlení“?

Z malé firmy, kde vyráběl Josef Průša 3D tiskárny prakticky sám na koleně, dokázal vybudovat firmu s dvoumiliardovým obratem, která chrlí tisíce tiskáren měsíčně a dodává je nadšencům po celém světě. „Loni jsme prodali přes sto tisíc tiskáren, což je nejvíc v naší historii. Letos toto číslo opět o dost překročíme,“ říká Průša, který nedávno představil novinku ve svém portfoliu. A zdá se, že tím pro letošek nekončí.

Nedávno jste představili nový model 3D tiskárny Original Prusa SL1S SPEED, o které tvrdíte, že je nejrychlejší stolní 3D tiskárna. Můžete novinku přiblížit a popsat?

Při vývoji první verze naší stereo­grafické (SLA) tiskárny jsme se soustředili hlavně na robustnost konstrukce a konzistentní kvalitu výtisků. Díky tomu si ji oblíbili nejen domácí uživatelé, kterým nevyhovovala jednoduchá konstrukce levných čínských tiskáren, ale i profesionální uživatelé, kteří byli zvyklí za tiskárny dávat třeba troj- nebo čtyřnásobné ceny. S SL1S jsme navzdory tvrdé cenové konkurenci z Číny nechtěli slevovat z kvality tisku, ale zároveň jsme hledali prostor na zlepšení – a našli jsme ho v rychlosti.

Té dosahujeme kombinací dvou faktorů: monochromatického LCD s vysokým rozlišením a unikátního zrychleného mechanismu náklonu tiskové vaničky (tzv. tilt). Jednu vrstvu tak zvládneme vytvrdit za 1,4 sekundy a objekt v plné výšce tiskové plochy vytiskneme v takzvaném draft módu za dvě hodiny, což je perfektní například pro prototypování.

Kdo je Josef Průša? O 3D tiskárny se začal zajímat v roce 2009 při nástupu na Vysokou školu ekonomickou. Tehdy považoval 3D tisk za pouhé hobby, přestože ho nová technologie fascinovala – především tím, jak lze tyto stroje dále vylepšovat. Později se přidal k open source projektu RepRap – open source tiskárny, která se umí částečně sama replikovat. V roce 2012 založil firmu Prusa Research a od té doby svými modely 3D tiskáren dobývá svět.

Kolik v současnosti nabízíte modelů tiskáren? Můžete stručně přiblížit, pro koho je který model vhodný?

Výše zmíněná Original Prusa SL1S je takzvaná SLA 3D tiskárna. Tato technologie umožňuje tisk pomocí postupného vytvrzování vrstev fotocitlivé pryskyřice. Zjednodušeně řečeno – do tiskové vaničky nalijete tekutou pryskyřici (tzv. resin) a objekt se tiskne „vzhůru nohama“ na podložce a postupně se z vaničky vynořuje. Výhodou SLA tiskáren je neuvěřitelný detail výtisků, kterého je možné dosáhnout a tiskárny směřují hlavně do profi oblastí, využívají je třeba zubaři, šperkaři a podobně. Naší vlajkovou lodí jsou ale takzvané FFF tiskárny, které tisknou z roztavené struny materiálu – filamentu. Ty stály na začátku naší firmy a dnes máme dva modely: klasickou Original Prusa i3 MK3S+ a pak menší Original Prusa MINI+, která cílí hlavně na začátečníky. Dohromady jsme těchto tiskáren prodali už hodně přes čtvrt milionu a pár let už vyrábíme i vlastní filament pod značkou Prusament.