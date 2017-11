3D kamera TrueDepth z iPhonu X má velký potenciál. Už si s ní hrají umělci i vývojáři

Technologie snímání obličeje prostřednictvím kamery True Depth na iPhonu X je něco, čím zařízení vyniká před konkurencí. Internet už zaplavila vlna vtípků se zpívajícími Animoji a nyní to vypadá, že vývojáři a grafici začínají tento hardware využívat pro další účely. Ukazuje to velký budoucí potenciál této technologie.

Na stránkách Tumblr se tchaiwanský umělec Elisha Hung pochlubil svými hrátkami se softwarem. Svůj obličej zaznamenal kamerou nového iPhonu X a pomocí Xcode a vývojářských nástrojů Applu pro rozšířenou realitu ARKit jej převedl do 3D renderu.

Jde jen o nástin toho, k čemu všemu by šlo podobnou technologii využít. A rozhodně nejde jen o herní průmysl. Dalším příkladem je také tweet zakladatele společnosti Hatchlings Brada Dwyera, který dokázal vytisknout 3D model svého obličeje s využitím kamerových dat iPhonu X.

Playing with the raw data coming out of the #iPhoneX #TrueDepth camera tonight.



It’s actually not all that granular. pic.twitter.com/yOcJqXwTHT