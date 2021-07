39 klávesových zkratek, které se budete muset naučit, abyste si zamilovali Windows 11

Než se vrhneme na samotné kombinace kláves, je třeba začít to nejdůležitější z nejdůležitější: klávesou WIN . Sama o sobě spustí nabídku Start. A jelikož se Start dočkal ve Windows 11 totálního přepracování, určitě si zaslouží zmínku i tato profláknutá klávesa.

WIN+W: Zobrazí panel s widgety

Začněme jednou z horkých novinek, která by mohla mít výhledově opravdu zajímavý potenciál. Klávesová zkratka Win+W totiž vysune od levého okraje panel s webovými widgety. Zatím je jejich nabídka docela prostá, Microsoft ale slibuje, že to bude podobné jako třeba s doplňky do prohlížeče. Vývojáři budou moci naprogramovat své vlastní.



