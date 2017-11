30 počítačových brzd, které vám zpomalí Windows

Na webu najdete hromadu rad, jak zrychlit počítač a Windows. My jsme na to šli opačně a naopak jsme hledali činnosti, které ho nejvíce zpomalují. Toto je třicítka těch základních.

Hardware je každým rokem výkonnější, internetové linky rychlejší a operační systémy efektivnější a snad i s menším množstvím chyb. S počítači se jednoduše pracuje mnohem lépe než před lety, a pokud to necítíte, teleportujte se teď hned třeba do roku 2003, kdy ty nejlevnější notebooky, tedy laptopy za cirka 30 tisíc korun, neměly ani Wi-Fi, úsporný ULV procesor pro dlouhou výdrž a RAM se počítala maximálně na pár set MB. Nejlepší program pro zrychlení startu Windows Zrychlování jsme tedy pojali jako výzvu a sestavili seznam několika pravidel, které počítači naopak co nejvíce uberou dech. Bystrý čtenář jistě pochopí, že nám šlo ve skutečnosti o něco jiného, současné mašiny jsou totiž opravdu výkonné, ale i nadále z nich můžete špatným rozhodnutím udělat pomalou herku. Ještě než počítač nastartuje Se zpomalováním můžete začít ještě před samotným startem systému. Nové počítače dnes stále častěji disponují přinejmenším malou systémovou jednotkou SSD, která je pochopitelně mnohokrát rychlejší než plotnový disk. Zbavte se SSD(1)! Jak proměnit starý notebook v raketu? Nejen přechodem na SSD Pokud totiž bude operační systém startovat ideálně ze starého a co nejpomalejšího plotnového disku, bude to trvat i několikrát déle, než se všechna data zpracují a nahrají. A když už budete mít otevřené vnitřnosti, uberte i RAM(2). Skok z 8 GB RAM na 4 GB a změna SSD za plotnový disk udělají hotové divy.

Z notebooku vymontujte SSD, nahraďte jej HDD a snižte počet karet s RAM Rozhodně nekupujte procesory z řady Intel Core. Chcete-li mít pomalý počítač, sáhněte po slabém procesoru(3), který najdete v laptopu s cenovou pod 10 tisíc korun. A jelikož se dnes neobjedeme bez sítě, v počítači by měly být výhradně 100Mb/s ethernetové porty(4) a ideálně starý Wi-Fi čip jen s podporou 802.11abg(5). Spiklenecká rada: Změna plotnového disku za SSD a navýšení RAM, pakliže to deska umožňuje, zrychlí váš počítač v běžných úkolech jako nic jiného. Zejména u starších počítačů se tím výrazně zvýší jejich životnost.

BIOS/UEFI Pokud se o běh vašeho PC na nejnižší úrovni stará stařičký BIOS, jste v cíli a dál už číst nemusíte. Nicméně většina současných počítačů používá technologii UEFI – malý firmware často linuxového/unixového typu, který se stará o základní nastavení a start. Teprve nad ním běží velký operační systém.

Toto je základ Z toho důvodu lze v UEFi dle výrobce nastavit hromadu zajímavých věcí. Tou esenciální je samozřejmě změna startovací sekvence(6). Proč by měl počítač zavádět systém rovnou z pevného disku, když může nejprve zkontrolovat všechny ostatní možnosti včetně USB úložišť, optických mechanik a případně i instalace z LAN? Pokud bude pevný disk až na posledním místě, start počítače může být o něco pomalejší. Pokud ke všemu necháte v USB „klíčenku“ třeba s live distribucí Ubuntu, namísto do Windows skočíte do Linuxu, což je příjemná komplikace a v maximální možné míře zpomalený start Windows. Změna startovací sekvence je ale pouze chabý čajíček. Moderní UEFI a čipset by toho měly nabídnout mnohem více. Na svém pracovním laptopu s Core i5 tedy mohu v UEFI snížit počet aktivních jader procesoru(7), mohu odtud vypnout Multithreading(8), tedy základní paralelismus procesoru, a stejně tak se nabízí deaktivace TurboBoostu(9), tedy krátkodobého extrémního zvýšení taktu procesoru podle potřeby systému.

Novější počítače a čipsety nabízejí hromadu nastavení, které mohou výrazně ovlivnit výkon a výdrž počítače Pokud chcete počítač nejen zpomalit, ale chcete také snížit výdrž notebooku na baterii, podívejte se, jaké volby nabízí Power Management v BIOS/UEFI. Můj notebook mi například umožní pomalejší nabíjení baterie a deaktivace Intel SpeedStep(10) se zase postará o to, aby procesor šetřil co možná nejméně energie a běžel naplno, i když to není třeba. Spiklenecká rada: Pokud počítač zpomalit nechcete, v BIOS/UEFI se naopak ujistěte, že je podobná konfigurace aktivní. Pokud nebootujete z USB/optických disků každý den, stojí za to i prohodit startovací sekvenci.

Zpomalujeme start Windows Výborně, BIOS/UEFI je nakonfigurovaný a náš počítač se už citelně zadýchává. Programy se už nespouštějí tak odporně svižně jako doposud a díky všudypřítomným lagům máme konečně dostatek času v klidu vypít ranní šálek kávy.

Současné verze Windows umí spravovat osobní programy spouštěné po startu ve Správci úloh, pokročilý Autoruns ale zvládne pozměnit start prakticky čehokoliv včetně ovladačů Přesto tomu ale něco chybí. Ten start by mohl být přeci ještě o něco pomalejší. Rada je jednoduchá, nainstalujte co nejvíce programů, které se spouštějí po startu(11). Jejích seznam najdete v případě Windows 8 ve Správci úloh, na starších Windows pak stačí spustit program msconfig (třeba přes Win+R, nebo vyhledáním v nabídce Start). Ještě více možností pak nabídne pokročilá pomůcka Autoruns for Windows. Velkou měrou se mohou na zpomalení počítače krátce po startu podepíšou zejména aplikace, které kontrolují aktualizace a synchronizují data(12) a to zvláště v kombinaci s antivirovým programem, který jejich činnost musí zároveň monitorovat. Samostatnou kapitolou jsou služby. Nové verze Windows bohužel spouštějí jen ty nejnutnější, takže je třeba navštívit program services.msc a nastavit k automatickému spouštění i ty služby, které vůbec nepotřebujete(13).

Windows nabízí desítky služeb, které jsou ve výchozím stavu vypnuté. Všechny je aktivujte, i když nemáte páru, co přesně dělají. Hotovou libůstkou je funkce zpožděného spuštění služeb(14). V takovém případě NT služba nenastartuje hned po startu, ale s menší prodlevou. Myšlenka je taková, že se hlavní nápor rozloží v čase. Na námi zpomalené mašině s nedostatkem RAM a starým plotnovým diskem to ale bude znamenat jediné: Než bude počítač po startu opravdu připraven k práci, uběhnou drahocenné minuty a vy zešílíte. Skvělé! Spiklenecká rada: Pokud nechcete zpomalovat start Windows, podívejte se, co se vám vše spouští po startu a ujasněte si, jestli to opravdu potřebujete.

Zahlcujeme CPU a RAM Není nic děsivějšího než systém, který nemá vytížený procesor a RAM. Takový systém totiž nelaguje, což se nám nelíbí! Takže čím ho zbrzdit? Možných cest je opravdu velmi mnoho, nejlepší zárukou jsou však úlohy běžící na pozadí. Ano, jsou to přesně ty situace, kdy se ventilátory chlazení rozjedou na plné obrátky, aniž byste tušili proč. Paráda! Můžete si samozřejmě naplánovat automatickou údržbu počítače třeba na devátou hodinu ranní, kdy jste v plném pracovním nasazení, ale to by už bylo opravdu nechutné.

Antivirus chrání, ale také zpomaluje Dobrou práci zde udělá antivirový program(15). Zejména jeho funkce kontroly v reálném čase, kdy antiviry auditují naprosto vše, co spouštíte. I když se jejich autoři snaží optimalizovat kód, aby měl co nejmenší stopu, úplně to z principu samozřejmě nejde a antivirus si tak řekne o pořádný kus režie. Doba nicméně pokročila a antivirové programy dnes nabízejí i hromadu dalších libůstek. Třeba cloudovou ochranu a odesílání vzorků(16). Pokud to zvládne i ten váš, zkontrolujte, že jsou funkce zapnuté. Když totiž čas od času otevřete exotičtější program, některé antiviry se doslova zblázní a EXE blokují před spuštěním i několik desítek sekund. Zejména Defender od Microsoftu.

Zálohování a synchronizace od Googlu může zálohovat celý počítač a neustále jej vytěžovat Pokud by vám to bylo málo, stáhněte si skvělý Google Drive, který se letos přejmenoval na Zálohování a synchronizace(17). Klíčovou novinkou je schopnost zálohování libovolných složek na počítači – nejen té stanovené jak je tomu u Dropboxu a OneDrivu. Když tedy do zálohy zahrnete celý uživatelský adresář C:\Users\***, kde se pořád něco mění, zálohovací aplikace bude dlouhodobě spotřebovávat i desítky procent CPU. Spiklenecká rada: Pokud nechcete příliš zatěžovat počítač, používejte pouze programy, které opravdu potřebujete. Doba, kdy bylo otázkou dobrého bontonu mít počítač zaplněný desítkami a stovkami programů, je už dávno pryč.

Zahlcujeme disk Není nic nudnějšího než disková jednotka v klidu. Plotnové úložiště (SSD jsme už přeci zrušili) je v počítači od toho, aby se neustále točilo systém z něj četl a zapisoval na něj. Skvěle jej zahltí třeba indexace souborů(18). Zvláště tehdy, pokud do indexace zahrnete celý systémový disk. Program pak bude sledovat veškeré změny a neustále pracovat a vše zpomalovat.

Proč indexovat jen vybrané složky, když můžeme indexovat celý disk? Dalším zpomalovačem může být třeba zákaz ukládání do mezipaměti na disku(19). Cache na disku nepříjemně zvyšuje výkon aplikací, které na něj chtějí zapisovat a systém tedy méně často zamrzá. To nemůžeme dopustit. Naštěstí stačí navštívit Správce zařízení a ve vlastnostech konkrétního disku upravit zásady.

Proč povolovat nějakou mezipaměť? Vždyť to zavání zrychlením! Spiklenecká rada: Pokud nechcete mít pomalý disk, pořiďte si SSD alespoň pro systémový oddíl. U těch nejlevnějších ale pamatujte na to, že mohou mít omezenou životnost.

Zpomalujeme práci Fajn, touto dobou by už měl být systém docela zadýchaný, ale pak je tu ještě hromada dalších tipů, jak si znepříjemnit celkovou práci jako takovou. Mohli bychom začít třeba Řízení uživatelských účtů a nastavit upozorňování na každou banalitu(20). Před každým jen trošku pokročilým krokem tedy vyskočí schvalovací okénko. Zatímco vaši mamince a babičce to zabrání zaneřádění počítače, vás jako powerusery to nádherně zpomalí. A o to nám dnes jde především.

Chceme schvalovat každý pokročilejší krok apliakce Jelikož většinu práce na běžném počítači provádí webový prohlížeč, proč mu nehodit pár klacků pod nohy? Je to přitom docela jednoduché. Stačí nainstalovat ohromné množství doplňků(21). Zejména v Chromu si každý spuštěný doplněk řekne o pořádný kus operační paměti, takže když jich budete mít deset a více, bude se jednat o doplňky, které se aktivují na každé stránce a zároveň budeme mít otevřeno alespoň deset panelů, prohlížeč se promění v termonuklární zbraň, jenž nadobro sežehne veškerou RAM. Počítač začne z posledních sil swapovat na plotnový disk a vy se konečně vrátíte do starých dobrých devadesátek.

Spotřeba RAM v Chromu bez jediného povoleného doplňku a s několika povolenými