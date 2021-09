23. výročí založení Googlu. Narozeniny jsou dnes, ale fenomén se rodil už mnohem dříve

Google Doodle hlásá, že právě dnes Google slaví 23. narozeniny. Ale tohle datum bylo jako to klíčové stanovené až v roce 2005. Se startem fenomenální firmy je to složitější, pochopitelně nešlo o jediný moment, ale postupný proces.

Larry Page a Sergey Brin začali pracovat na vyhledávači už v lednu 1996 (původně se měl jmenovat BackRub). Doménu google.com si tihle kluci registrovali 15. září 1997. Firma Google, Inc. byla formálně založena 4. září 1998.



Takto vypadal Google v roce 1998



Dnes je paradoxně ještě jednodušší.

Takže co se vlastně stalo 27. září 1998? Právě v tento den Page s Brinem pustili Google na veřejnost. Ještě do konce roku indexovala služba na 60 miliónů webových stránek. Uživatele přesvědčila hlavně relevantností výsledků. Web byl velmi jednoduchý a bez reklamy, což Google ctí dodnes, ale jinak jej právě reklama živí. A to tak vydatně, že se postupně rozrostl do mnoha oblastí digitálního světa a mnohé z nich zcela ovládl.