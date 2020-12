26 užitečných rozšíření pro Chrome: Naučte prohlížeč nové věci

Užitečné funkce pro každodenní práci

Nejatraktivnější skupinou doplňků jsou ty, které do prohlížeče přidají častou využívanou užitečnou funkci. Záleží však pochopitelně na tom, jaké weby navštěvujete a jaké funkce mohou být právě pro vás užitečné. Vybrali jsme pár osvědčených ukázkových tipů, na další se můžete podívat v Chrome Web Store. Vždy si ale dávejte pozor na hodnocení ostatními uživateli a také na to, jaká práva si doplněk žádá (upozorní na to Chrome při instalaci doplňku).

Překladač Google

Nesmírně užitečný doplněk přímo od Googlu, který usnadní surfování na cizojazyčných webech. Ty dokáže zcela přeložit anebo poslouží jako pohotový slovník, když po označení slova, věty či celého odstavce ukáže přeložený text v bublině.



Bublina s překladem věty. Jazyk doplněk rozezná automaticky

Doplněk využívá služeb Google Translatoru a překládá tedy z velmi širokého spektra jazyků. Ovšem pozor, překlady jsou strojové a výsledek je občas kostrbatý. Pro pochopení kontextu ale překlad zpravidla postačí.

OneTab

Když se v surfování trochu rozvášníte, rázem máte v Chrome plnou lištu záložek (karet). Velké množství záložek je ale nepřehledné a prohlížeč všechny načtené weby drží v paměti, což se obzvlášť na slabších počítačích s omezenými prostředky RAM může negativně projevit zpomalením. A tak se hodí doplněk OneTab.

OneTab udělá ze zástupu záložek přehledný seznam. Záložky přitom zavře. Ze seznamu si je ale velmi rychle obnovíte. Ale co je nejlepší, každý takový seznam otevřených záložek se ukládá do chronologického logu. Snadno tak dohledáte každou stránku, kterou jste navštívili.

Weby uložené formou seznamu můžete snadno všechny opět otevřít do záložek, anebo jen samostatně. Doplněk také umožňuje skupinu webových stránek snadno sdílet formou jediného odkazu, což se také hodí. Fungují zde i klávesové zkratky a možnost přejmenování vytvořených skupin. Je to ukázka praktického doplňku, na který si velmi rychle zvyknete a začnete jeho funkce oceňovat denně.

I don't care about cookies

Otravují vás neustálé požadavky webových stránek na možnost uložení cookie do vašeho počítače? Vyžadují to předpisy Evropské unie, nicméně z pohledu většiny uživatelů je neustálé vyptávání značně kontraproduktivní.



I don't care about cookies

Doplněk I don't care about cookies dělá jen jednu věc, ale dělá ji celkem dobře - odstraňuje všechny otravné dialogy, dotazující se na možnost uložení cookie. Nebudete tak muset neustále a dokola odpovídat na tuto otázku.

MightyText

Apple i Microsoft se snaží propojit telefon do operačního systému, můžete to ale udělat i na úrovni internetového prohlížeče. Pokud máte mobil s Androidem, nainstalujte si aplikaci MightyText a spárujte ho s počítačem. Ve webové aplikaci pak budete mít přístupné veškeré textové zprávy, na které budete moci odpovídat z pohodlí počítačové klávesnice (zprávy jsou přitom fyzicky odesílány z telefonu).



MightyText – SMS from PC & Text from Computer

Doplněk prohlížeče se pak stará o zobrazování upozornění, takže pokud vám někdo zavolá, uvidíte jeho jméno nebo telefonní číslo v rohu obrazovky. V případě příchozích zpráv budete moci číst jejich obsah a třeba i obratem odpovědět.

U tohoto doplňku musíme upozornit na skutečnost, že autoři přešli na freemium model. Ačkoli se v popisku chlubí tím, že je 100% zdarma, není to pravda. Bezplatně lze odeslat jen 75 zpráv měsíčně – nad tento limit už musíte mít verzi Pro, jež přijde na 79,99 dolarů (cca 1720 Kč) ročně.

Text Blaze

Píšete ve webovém prohlížeči opakovaně ty samé fráze? Pomocí doplňku Text Blaze si můžete výrazně zjednodušit život. Nadefinujete si zkratky, jež budou po zadání nahrazeny jiným, delším textem. Místo „dobrý den“ tak například můžete psát /dd.



Text Blaze

Tímto způsobem můžete ušetřit mnoho stisků kláves i čas. Kromě nahrazování zkratky textem lze využívat také automatické vkládání aktuálního data a času. To se hodí například pro korespondenci, potvrzování objednávek a další rutinní úkoly.

Proxy přepínač SwitchyOmega

Potřebujete z nějakého důvodu surfovat přes proxy server? Pak narazíte na skutečnost, že Chrome umí akceptovat pouze jednu proxy, a to ještě jen tu definovanou v systému. V případě, že jste stále připojeni přes jeden a ten samý proxy server, to patrně nebude problém. Ale co dělat v situace, kdy pro různé situace používáte různá nastavení – například pro některé stránky proxy potřebujete, pro jiné nikoli?



Proxy přepínač SwitchyOmega

Pak je ideálním řešením rozšíření Proxy přepínač SwitchyOmega. V něm si nadefinujete proxy servery, přes které se připojujete, a tlačítkem v nástrojové liště mezi nimi můžete přepínat. Doplněk podporuje i proxy, vyžadující přihlášení jménem a heslem a umí používat určené proxy pro konkrétní stránky. Ideální je například v případech, kdy pro připojení k vybraným webům používáte anonymní síť Tor, zatímco k jiným nikoli.

Allow Right-Click

Některé webové stránky pomocí JavaScriptu blokují možnost používat kontextovou nabídku, která je k dispozici pod pravým tlačítkem myši. Ta přitom obsahuje celou řadu užitečných položek, které nejsou dostupné jiným způsobem.



Allow Right-Click

Doplněk Allow Right-Click je ve své podstatě naprosto jednoduchý – pokud nějaká stránka znepřístupní možnost klepnout pravým tlačítkem myši, stačí klepnout na jeho ikonu v panelu nástrojů. Tím dojde k obnově výchozího chování, bez ohledu na to, co si přál autor či provozovatel webu.

Disable automatic tab discarding

Jednou ze strategií, jak webový prohlížeč Chrome omezuje využívání hardwarových prostředků, je uspávání či „suspendování“ nepoužívaných karet. Pokud později přepnete na takto uspanou kartu, dojde k jejímu opětovnému načtení, což není vždy žádoucí.



Disable automatic tab discarding

Doplněk Disable automatic tab discarding zabraňuje prohlížeči v uspávání karet a jejich opětovnému načítání. Není nutná žádná konfigurace - rozšíření označuje každou otevřenou kartu jako „neuspatelnou“. Počítejte ale s větším obsazením operační paměti.

Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader

Rozšíření, které umí předčítat text stránky pomocí hlasové syntézy, jistě ocení nejen nevidomí či slabozrací uživatelé. Díky Read Aloud nemusíte namáhat své oči dlouhým čtením z monitoru - hlas vám přečte veškerý textový obsah, zatímco vy můžete třeba relaxovat.



Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader

Osobně toto rozšíření používám pro korekci textů, kdy si současně čtu a poslouchám. Často se stane, že chybu, překlep či špatnou formulaci, kterou jsem přehlédl zrakem, zachytím právě tak, že ji slyším. Další praktické využití vidím třeba u studentů, kteří lépe „absorbují“ mluvené slovo než psaný text. Například pro poslech „povinně doporučené literatury“ je to ideální pomocník.

Ideálně funguje v angličtině, ale uspokojivě je použitelný i v češtině a mnoha dalších jazycích, stačí mrknout do nastavení.