201 epizod seriálu Kancl můžete sledovat na Slacku v podobě vnitrofiremní komunikace

Americký komediální seriál Kancl (The Office; na ČSFD hodnocený 78 %), který běžel v letech 2005 až 2013 na televizní stanici NBC, zažívá období své renesance. Remake, vytvořený dle původní britské předlohy, se vrací do centra dění – nikoli ale na obrazovkách, nýbrž ve formě vnitrofiremní konverzace na komunikační platformě Slack.

Většina děje tohoto seriálu se odehrává v kancelářských prostorách fiktivní papírenské společnosti Dunder Mifflin. Jejím šéfem je výstřední Michael Scott s poněkud neobvyklým smyslem pro humor, kterého výtečně ztvárnil komik Steve Carell. Většina vtipných situací pramení z konverzací mezi jednotlivými postavami.

Kancl na Slacku

Skupina, vystupující pod zkratkou MSCHF, se rozhodla přivést kdysi populární seriál opět na výsluní, ovšem poněkud netradičním způsobem. Dialogy ze všech 201 epizod převedli do formy firemních konverzací na platformě Slack.

Diváci, nebo v tomto případě spíše čtenáři, se mohou připojit na Slack, kde má každé oddělení svůj vlastní kanál. V jeho rámci mohou sledovat komunikaci mezi jednotlivými postavami tak, jako by probíhala ve skutečnosti. Uživatelé by pochopitelně neměli psát do „firemních“ kanálů, na což dohlíží několik moderátorů.

Některé humorné scénky pochopitelně v této formě tak trochu zanikají, jiné naopak působí velice důvěryhodným dojmem, jako by se jednalo o skutečnou konverzaci mezi zaměstnanci. Věrohodnost dodává například používání animovaných GIFů.

Moderní pojetí

„Od doby, kdy se Kancl vysílal, se podstata a kultura kancelářské práce dramaticky změnila – týká se to mimo jiné i používaných technologií“ řekl vedoucí strategie MSCHF Daniel Greenberg. Projekt přitom začal vznikat ještě před obdobím pandemie nového koronaviru, která přinesla zvýšený zájem o prostředky pro firemní komunikaci na dálku.

Vznikla tak v podstatě komedie, odehrávající se v kanceláři, postavená na Slacku. Zajímavostí je, že koproducenti Kanclu Ben Silverman a Paul Lieberstein aktuálně pracují na novém seriálu, jehož děj se odehrává výhradně na obrazovkách počítačů.

Slackovou verzi Kanclu můžete sledovat každý pracovní den od 15 do 23 hodin našeho času. Začít můžete na oficiální stránce The Office (Slack), odkud budete po stisku tlačítka Join the Slack přesměrování na Slack. Pro přístup je nutné založení účtu, pro které je vyžadováno zadání e-mailové adresy, jména a hesla.