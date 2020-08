20 let nám vědci slibují revoluční baterie, ale revoluce se pořád nekoná

I když počátky prvních pokusů o vytvoření baterie sahají do roku 1749, kdy první testy s propojenými kondenzátory prováděl americký prezident a tak trochu génius Benjamin Franklin, v průběhu let se poměrně ustálily hlavní chemické prvky, které se pro konstrukci baterií používají.

Baterie jsou nedílnou součást většiny přenosné elektroniky, ale i záložních systémů a v nejnovějším případě také stále více v oblasti automobilového průmyslu u elektromobilů. Mohlo by se ale zdát, že vývoj v oblasti baterií „zasekl“ - stále jsou totiž slibována nějaká zcela nová řešení, přitom už se dlouhé roky v praxi zdánlivě nic nemění. Zmapujme si proto, jak to aktuálně s vývojem akumulátorů pro elektronická zařízení je.

Díky použití soli by tyto baterie měly být extrémně levné a použitelné jak pro mobilní telefony, tak i elektromobily. Zatím ale stále vázne použitelnost v praxi. Jedna věc je objevit funkční princip, druhá věc je schopnost efektivně a co nejlevněji vyrobit akumulátory, které budou mít dostatečnou kapacitu a zvládnou i rychlé dobíjení.

Lehká baterie, která má zároveň vysokou kapacitu. Takovými vlastnostmi se pyšní technologie Aluminium-air, která využívá kyslík pro katodu. Elektromobily s touto baterií by dojely na jedno nabití i přes tisíc kilometrů, alespoň tak to tvrdily zprávy z roku 2014 .

O první komerčně dostupnou verzi se postarala společnost Zap&Go , která technologie předvedla u powerbanky. Cílí však hlavně na rychlé nabíječky. Díky tomu bude možné ukládat energii ze sítě s menším výkonem do baterie a například rychle nabít elektromobil přímo z Carbon-ion baterie, aniž by se v danou chvíli používala stávající elektrická rozvodná síť, která takový výkon na místě ani nemá.

Nadějná technologie je však stále ve fázi experimentálních prototypů a vývoj se již táhne dlouhé roky bez výsledků, které by dávaly naději na urychlení vývoje a brzké nasazení do praxe.

Postupná evoluce Li-ion probíhá neustále

Elon Musk se již v minulosti vyjádřil, že žádné „revoluční“ baterie aktuálně neexistují a to, co se nás skutečně týká v posledních letech, je velmi precizní zlepšování technologie Li-Ion, kdy se daří tuto technologii zlepšovat tempem přibližně 5 % za rok. A to je při pohledu několika let zpět už docela výrazný pokrok.

Do výzkumu technologie Li-ion se investuje největší množství peněz v rámci všech možných firem - jak výrobců baterií, tak i univerzit a dalších výzkumných pracovišť. Je však nutné připomenout, že i Li-ion baterie mají velké množství druhů, které se výrazně liší vlastnostmi a vylepšování všech tak zajišťuje rychlou evoluci napříč segmentem.

Vědeckofantastická baterie, která by měla nejlepší výdrž, nejrychlejší nabíjení, nejnižší hmotnost a měla by nízkou cenu, zatím stále neexistuje a hned tak existovat nebude.