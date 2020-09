1Password má velkou novinku. Kromě hesel bude generovat i virtuální platební karty

Oblíbený správce hesel 1Password rozšíří působnost i na ochranu osobních financí. Tvůrci z AgileBits se spojili s Privacy.com a společně budou poskytovat službu pro generování virtuálních platebních karet. Na internetu tak uživatelé nebudou muset vyplňovat číslo, exspiraci a CVV skutečné karty a bát se případného zneužití.

Má to však dva háčky. Privacy.com zatím funguje jen v USA a není jasné, kdy se rozšíří do dalších zemí. Služba je navíc zpoplatněná. Zdarma vygeneruje jen 12 karet (což někomu může stačit), ale pro vyšší počet (až 36) bude třeba účet Pro, který stojí 10 dolarů měsíčně. Jeho výhodou je však také 1% cashback, takže si při častých platbách na sebe vydělá. Uživatelé 1Passwordu navíc získají účet Pro na tři měsíce zdarma a pak s 25% slevou.

Privacy.com se integruje přímo do prohlížečových doplňků 1Passwordu. Funguje tak, že ve formuláři pro zadání karetních údajů vygeneruje nové údaje, případně použije již stávající. Každá online služba by tak mohla mít svou virtuální kartu s vlastními limity a možnosti individuálních blokací. Pokud by někdy došlo ke kompromitování platební brány či dané služby, jinde bude karta nepoužitelná.

Virtuální platební karty napojené na tu skutečnou již nabízí i Revolut či další finanční služby. Výhoda 1Passwordu je ale taková, že vše probíhá rovnou ve správci hesel. Není tak třeba v aplikacích Revolutu a spol. generovat karty a jejich údaje pak někam ručně přepisovat.

