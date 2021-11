1Password 8 přináší nové funkce, design i cenu. Správce hesel už vyžaduje předplatné

Po několika měsících testování vydali vývojáři z AgileBits novou majoritní verzi správce hesel 1Password. Novinka je zatím překvapivě dostupná jen pro Windows, na další platformy dorazí později. A co 1Password 8 mění? Skoro všechno.

Tvůrci nově aplikaci postavili na Electronu a Rustu, což my mělo usnadnit multiplatformí vývoj. Zároveň vytvořili vlastní nový designový jazyk nazvaný Knox, takže 1Password nebude respektovat zvyky operačních systémů. Alespoň tedy po stránce vzhledu. S funkcemi to bude jiné, AgileBits slibuje lepší integraci s OS než kdy dřív.

Ve Windows 10 a 11 s dostupným čipem TPM 2.0 bude možné aplikaci i po restartu odemykat pomocí Windows Hello, tedy čtečkou otisků, skenem tváře, PINem či hardwarovým tokenem. Podle nastavení systému se pak aplikace může přepnout do nového tmavého režimu.

Přibyla užitečná zkratka Quick Access, která vyvolá vyhledávač přihlašovacích údajů. Stačí stisknout Ctrl + Shift + Mezerník a napsat název účtu. Kliknutím se rovnou otevře příslušný web, případně jen u označeného účtu pomocí zkratek Ctrl + C, Ctrl + Shift + C a Ctrl + Alt + C zkopírujete uživatelské jméno, klasické a jednorázové (TOTP) heslo, což pak přes Ctrl + V bude možné vložit do všech formulářů.

Potěší nový Watchtower sledující sílu hesel a upozorňující na případné kompromitované účty. Tvůrci přidali též katalog známých webů, které mají předvyplněné údaje (název, URL, ikonku).

AgileBits zmiňují i další drobnosti jako psaní poznámek s využitím formátovacích značek Markdown, tvorbu trezorů přímo z aplikace, sdílení položek jedním odkazem nebo jednodušší obnovování smazaných položek či návrat ke starším revizím.

Mění se však také licenční politika. Zatímco 1Password 7 bylo pořád možné ještě získat i formou trvalé/jednorázové licence, osmička už se spoléhá výhradně na předplatné. To měsíční stojí 3 dolary pro jednotlivce nebo 5 dolarů pro až pětičlenné rodiny.

Nepříjemným překvapením můžou pro někoho být i zvýšené hardwarové nároky (větší spotřeba RAM, vyšší zátěž CPU). Jde o obecný rys aplikací psaných v Electronu, což je jen zjednodušeně řečeno jen zaobalený webový prohlížeč.