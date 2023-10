190 let od narození Alfreda Nobela. Pacifista, který chtěl ukončit války dynamitem

Alfred Nobel má na kontě 355 patentů. Nejvíc ho proslavila legendární výbušnina. Díky dynamitu také získal peníze, ze kterých jsou dodnes odměňováni držitelé po Nobelovi pojmenovaných cen. 21. října uplyne 190 let od jeho narození.

Alfred Bernhard Nobel se narodil ve Stockholmu jako čtvrtý syn Immanuela a Karolíny Nobelových. Otec byl vynálezce a inženýr. Immanuel nebyl ve Švédsku příliš úspěšný, začalo se mu dařit až v Petrohradu v Rusku, kde se zabýval výrobou výbušných min a obráběcích strojů. Rodina se za ním přestěhovala v roce 1842 a mohla si dovolit mladého Alfreda posílat k soukromým učitelům.

V roce 1850 Alfred Nobel odjel na rok studovat chemii do Paříže, poté nějaký čas pracoval ve Spojených státech pod vedením stavitele válečných lodí Johna Ericssona. Po návratu do Petrohradu v roce 1852 pracoval Nobel v továrně svého otce, která během krymské války vyráběla vojenské vybavení. Po skončení války v roce 1856 ale měla společnost potíže s přechodem na mírovou výrobu a v roce 1859 zkrachovala. Alfred a jeho rodiče se vrátili do Švédska, zatímco jeho bratři Robert a Ludvig zůstali v Rusku, aby zachránili zbytky rodinného podniku.

Výbušný úspěch

V té době začal Alfred začal experimentovat s výbušninami. Jedinou spolehlivou výbušninou pro použití v dolech byl tehdy střelný prach; poměrně nedávno objevený nitroglycerin byl sice mnohem silnější, ale byl tak nestabilní, že se s ním nedalo bezpečně manipulovat. Přesto Nobel v roce 1862 postavil malou továrnu na výrobu nitroglycerinu a zároveň se pustil do výzkumu v naději, že najde bezpečný způsob, jak řídit detonaci. V roce 1863 vynalezl praktickou rozbušku sestávající z dřevěné zátky vložené do větší nálože nitroglycerinu uložené v kovové nádobě.