18 vynálezů z CES 2022: Kamera s dýmovnicemi, domácí továrna na rtěnku a hnojící čtyřkolka

Nedílnou součástí každé lednové Consumer Electronics Show je i katalog Innovation Awards, který by měl být jakýmsi přehledem zajímavých vynálezů, které se dostaly (nebo teprve dostanou) na trh v období mezi dubnem 2021 a 2022. Přečtěte si další články o novinkách na veletrhu Consumer Electronics Show 2022 Vybrali jsme mix naprosto bizarních i praktických novinek, které najdete v letošním výběru a skutečně si je nejpozději letos na jaře budete moci koupit. Bezpečnostní kamera MyShield s dýmovnicemi Možná to také znáte. Užíváte si zasloužené týdenní dovolené na Brněnské přehradě, když tu na mobil dorazí notifikace z bezpečnostní kamery a s fotografií zloděje, který se vám právě vloupal do domu. Přesně na tuto situaci se zaměřili tvůrci bezpečnostní kamery MyShield, která se zalíbila i porotě na CES 2022.

Tuto kameru chceme do redakce! Když totiž pomocí PIR zaznamená nezvaného hosta a dá vám o tom vědět v mobilní aplikaci, budete moci klepnout na tlačítko a MyShield během 30 sekund zaplní místnost neprostupným kouřem. Podle výrobce sice není toxický, ale znáte to…

Hvězdářský dalekohled eVscope 2 Jedním z letošních finalistů se stal i tento technologiemi nadupaný astronomický dalekohled za 3 799 eur, který kombinuje optický (50×) a digitální (400×) zoom. Teleskop je vybavený snímačem Sony IMX347, baterií pro 10 hodin provozu a hlavně počítačem, který se postará o odstranění světleného smogu, vylepšení obrazu a motorizovanou navigaci po obloze. K dispozici je také 64GB úložiště pro fotky a videa.

Unistellar eVscope 2 je hvězdářský dalekohled s digitálním snímačem, obrazovým procesorem, úložištěm na fotky a hlavně velkou baterií Software hvězdáři poradí, co v dané geografické poloze sledovat a nabídne zapojení do internetové sítě teleskopů, které hledají potenciálně nebezpečné objekty na obloze, anebo se podílejí na projektech SETI.

Chytrá postel Sleep Number 360 Dalším finalistou našeho svérázného výběru je chytrá postel 360 od výrobce Sleep Number, který se chlubí, že v jeho senzory prošpikované matraci okamžitě usne i ten nejtěžší insomniak. Když totiž ulehnete, postel vás identifikuje a zahřeje spodní tělesné partie. Pokud váš partner/ka začne chrápat, jednoduše ťuknete na tlačítko v mobilní aplikaci a jeho/její matrace změní náklon, což napomůže k uvolnění dýchacích cest i bez otravného mlaskání.

Postel 360 automaticky reguluje teplotu a na povel změní náklon matrace partnera/ky, pokud začne chrápat Postel pečlivě sleduje, co všechno v ní provádíte a průběžně reguluje teplotu, tvar a měří kvalitu spánku, kterou můžete sledovat v aplikaci.

Generátor rtěnky s AI Toto jistě zaujme naše čtenářky, Sur Mesure Powered by Perso je totiž generátor rtěnky. Jak to funguje? Do spodní části krabičky zasunete speciální rtěnkové patrony se základními odstíny a v mobilní aplikaci pak vyberte libovolný odstín z katalogu, nebo si vytvoříte vlastní. Se vším pomůže AI. Generátor pak z patron namíchá kýženou barvu, kterou si nanesete na rty.

Demokratizace rtěnek! Tato krabička namíchá libovolný odstín Samozřejmě nechybí ani funkce kopírování rtěnky. Stačí vyfotit kamarádčina ústa a zařízení namíchá identický odstín.

Automatický třídící systém odpadu Sepura V zámoří byli desítky let zvyklí na to, že zbytky jídla protečou skrze kuchyňské umyvadlo (často vybavené drtičkou) až do domovního septiku. Na podobném principu staví technologie automatického třídění odpadu Sepura. Další z oceněných vynálezů.

Elektronický separátor biologického odpadu v kuchyňském umyvadle Jak to funguje? Namísto sítka na dně umyvadla necháte zbytky jídla protéci do sifonu, kde je zachytí filtr a automaticky separuje do koše. Když se zaplní, rozbliká se LED a vy můžete odpad vyhodit, nebo kompostovat na zahradě. Součástí je samozřejmě i uhlíkový pachový filtr a ventilace pro vysoušení odpadu.

Držák displeje DotStand, který vás naučí sedět Můžete si koupit sebelepší monitor, sebelepší kancelářské křeslo a sebelepší držák, dříve či později vás ale stejně začne bolet za krkem. Přesně na to se zaměřil další finalista letošních cen – Dot Heal –, který vyvinul automatický monitorový stativ DotStand V1. Oproti těm ostatním se liší v tom, že vás neustále sleduje pomocí 3D dálkoměru a jemně upravuje svoji výšku.

Držák DotStand průběžně mění výšku, a tak při práci procvičujete krční páteř Díky tomu každých deset minut měníte vlastní náklon těla a celý den nevědomky cvičíte páteř. Změna polohy je totiž natolik jemná, aby zároveň nevyrušovala.

Chytrá postýlka Cradlewise Maminky a tatínkové nemluvňat zbystřete! Dalším finalistou výročních cen je totiž chytrá postýlka od Cradlewise pro děti ve věku do 2 let. Na první pohled vypadá jako každá jiná, což umocňuje dřevěný rám, v horní části je ale přimontovaný snímač dětské aktivity.

Postýlka, která nemluvně sama ukolébá Když se nemluvně probudí příliš brzy, počítač to zjistí a pokusí se dítě opět ukolébat. Neslouží k tomu přitom extrakt z nezralých makových hlavic jako za dob našich prapraprababiček, ale motorek, který začne postýlku houpat, a reproduktor, ze kterého se bude ozývat uspávací zvuk. Postýlka se zároveň učí podle individuálních vzorů každého dítěte.

Chytrý obojek iPetWeaR pro psy a kočky Chytré hodinky dnes kdekomu měří téměř všechny biologické pochody v těle, ale co naši čtyřnozí mazlíčci? Vzpomněli si na ně ve výzkumném institutu ITRI a vyrobili pro ně prototyp obojku iPetWeaR.

Alík vypadá spokojeně, možná totiž právě pokořil Bobíka v segmentu na Stravě V nitru se nachází čidlo, které pomocí bezkontaktního radaru měří srdeční tep, dýchání a další tělesnou aktivitu psa nebo kočky. Zařízení může být součástí také psího polštářku, sleduje pohyb zvířete na mapě a pošle páníčkovi notifikaci, pokud bude mazlíček nemocný.

Robotický zavlažovač trávníku OtO Lawn Zavlažovače trávníků tu máme už desítky let, co když ale primitivní stříkačku nahradíte tryskou s přesným motorizovaným náklonem, který řídí počítač? A co když vedle vodního zavlažování zvládne i hnojení?

Zahradu rozdělíte do zón a vodní dělo postříká třeba jen vybraný segment Přesně těmito kousky se chlubí chytrý zavlažovač Oto Lawn, který je dalším finalistou letošního výběru. V mobilní aplikaci si můžete vytvořit na mapě zahrady zóny, které má zařízení ostřikovat a kterým se má naopak vyhýbat. Pečlivě střižený trávník pak bude stále zelený, zatímco betonová cestička ke dveřím suchá. Celou legraci napájí solární panely a ostřikovač je zároveň dostatečně chytrý na to, aby nekropil, když prší a příliš fouká.

Chytrá vana s hlasovým ovládáním Už žádní vytopení sousedé a napuštěná vana přesně na kýženou teplotu! Přesně to slibuje další oceněný produkt: Technologie PerfectFill od Kohleru. V mobilní aplikaci nebo pomocí hlasového ovládání nastavíte, jakou má mít napuštěná vana teplotu, jakou výšku hladiny a hlasovým povelem spustíte i vypouštění. O vše se postará komplexní systém, který ale asi nebude kompatibilní s kdejakou koupelnou v českém paneláku.

Napusť vanu na 65 °C a až bude hotovo, pošli mi notifikaci

Haptické tričko OWO Kéž bychom tyto vestičky měli v dobách Doomu! Bezdrátové haptické tričko z lykry od výrobce OWO totiž dokáže simulovat až 30 různých typů dotyků v 10 zónách a tak ucítíte zásah, déšť anebo třeba objetí. O bezdrátový provoz se stará baterie s výdrží na 8 hodin hry a o komunikaci s počítačem nebo mobilem Bluetooth a Wi-Fi.

Tričko simuluje zásah do hrdi i objetí na dálku Jedinou slabinou je zatím poměrně nízká nabídka her, tričko totiž musí dostat informaci, kde přesně má pomocí svých aktuátorů vyvolat konkrétní typ dotyku.

Třicetimetrové letiště pro drony HMDS Možná to také znáte. Koupili jste si k Vánocům nový dron, ale nemáte jej kde parkovat. Od toho tu je Ison a jeho dronová platforma High Mast Drone Station – další oceněný produkt letošního roku. Bude to chtít ale velkou zahradu, hangár na kvadrokoptéry se totiž nachází na (až) třicetimetrovém stožáru.

Tajný sen každého majitele kvadrokoptéry Platforma nabízí čtyři chráněné komory s automatickou střechou, dobíjecí plochy, solární panely pro off-grid napájení, meteostanici, 5G a volitelně také obranný protiletecký systém.

Vodíková kvadrokoptéra DJ25 s doletem 418 km A když už jsme načali ty drony, tak ještě jeden tajný sen každého majitele kvadrokoptéry od DJI či jiného výrobce. Jmenuje se to DJ25, vyrábí to Doosan a je to VTOL kvadrokoptéra poháněná vodíkovými palivovými články.

Toto zabaví nejen vaše děti na dlouhé měsíce Kluzáková kvadrokoptéra s rozpětím křídel 4,3 metrů se ve vzduchu udrží až 279 minut a zároveň unese užitečný náklad o hmotnosti až 2,5 kilogramů (různé typy kamer). Při průměrné rychlosti 25 m/s zvládne na jeden zátah ulétnout až 418 kilometrů.

Postapokalyptická hnojící čtyřkolka GUSS Již letos na jaře si budete moci zakoupit první plně autonomní bojovou čtyřkolku GUSS, která připomíná jakéhosi křížence mezi pandurem a fekálním vozem. Cílem útoku je v tomto případě hmyz a plíseň, GUSS se totiž specializuje na boj se škůdci na vinicích a v sadech.

Jeho revírem je vinice a sad. Jeho tempo je vražedné. Jeho protivníky jsou plísně a hmyz GUSS je vybavený kamerami pro počítačové vidění a dalšími senzory pro vyhýbání se před překážkami. Operátor z masa a kostí může na svém laptopu v reálném času sledovat a případně i ovládat až osm čtyřkolek naráz.

Robokočička Maicat Robotických psů všeho druhu jsou na trhu už desítky, a tak si v Macroactu řekli, že už přišel čas i na robokočky. Ta první se jmenuje Maicat, slibuje emoční umělou inteligenci, autonomní učení a zlepšování, unikátní osobnost a vše ostatní, co umí kdejaký zatoulaný kocour.

Jediná kočka, která nepotřebuje kočičí toaletu Kočka je vybavená 20 aktuátory, OLED displeji místo očí, 9 senzory okolí, samozřejmě nechybí kamera, mikrofon a reproduktor. Podobnou kočku ocení i vaše návštěva, Maicat se totiž obejde bez věčně zapáchající kočičí toalety.

Nehořlavé akumulátory s organolytem V kategorii udržitelnosti a ekologie uspěla technologie nového elektrolytu pro baterie od Nanotech Energy. Říkají mu Organolyt™, používají v něm grafen a jednou z hlavních výhod by měla být vedle šetrné a levnější výroby nehořlavost.

Už žádné vybuchující mobily, elektrokoloběžky, elektroauta... Patentované technologii věří i investoři, kteří startup loni podpořili injekcí 64 milionů dolarů. Nehořlavé elektrolyty chystají do výroby i další konstruktéři akumulátorů, a tak to vypadá, že časem přijdeme o roztomilá virální videa hořících elektrokoloběžek a tesel.

Infračervený SEDAR Po radarech, lidarech a rozpoznávání okolí pomocí běžných kamer tu máme další typ detektoru pro chytré vozy zítřka. Jeho výrobce TriEye mu říká SEDAR (Spectrum Enhanced Detection and Ranging), oproti běžným lidarům slibuje 10× nižší cenu a hlavně fungování za všech klimatických podmínek včetně mlhy a polední rozpálené vozovky.

SEDAR má být podle TriEye náhradou starých lidarů pro automotive SEDAR pracuje v krátkovlnném infračerveném spektru SWIR a vytváří podrobnou hloubkovou 3D mapu, kterou může palubní počítač použít pro tvorbu modelu okolí.