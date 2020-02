17 přenosných palců s frekvencí 240 Hz. Asus představil herní monitor na cesty

Nově uvedený monitor Asus ROG Strix XG17AHPE je obdivuhodný mix vlastností, pro které se jen těžko hledá uplatnění. Ale třeba na něco přijdete - tento monitor je totiž přenosný a přitom cílí na hráče. Kdo si bude chtít spolu se svým herním notebookem nosit ještě jednu placku představující monitor bez pořádného stojanu, zato s integrovanou baterií? Těžko říct.

Novinka má každopádně rychlý IPS panel pracující s frekvencí 240 Hz a nabídne odezvu 3 ms. Úhlopříčka je 17,3", ale rozlišení zůstalo pouze na Full HD, na nic jiného než na hry proto nelze monitor doporučit. Pokud to vaše grafika podporuje, můžete využít synchronizaci frekvence prostřednictvím Adaptive-syncu.

Ačkoli monitor vypadá jako tablet, uvnitř chybí hardware, který by umožnil samostatný provoz bez počítače. Je to prostě jen zobrazovač. Baterie přitom uvnitř je a umožní až 3,5 hodiny provozu (při frekvenci 240 Hz). Celé to váží 1060 g a tloušťka je přibližně centimetr. Ve výbavě jsou i vestavěné stereoreproduktory, od kterých ovšem nečekáme o nic větší zážitek než od těch v notebooku.

Monitor se dá připojit skrze USB-C (DisplayPort) nebo micro-HDMI. K napájení slouží jeden z USB portů.

Absurditu tohoto monitoru podtrhuje fakt, že samotný Asus k němu uvádí jakou související produkty trojici doporučených notebooků, u kterých by monitor mohl najít uplatnění. Jsou to ROG Strix Hero III, ROG Zephyrus S (GX531) a ROG ZEPHYRUS S (GX701). Vše jsou to notebooky s Full HD IPS displeji s frekvencí 240 Hz, v posledním případě dokonce v rozměru 17,3" (frekvence 144 Hz). Přídavný monitor by se tak dal použít k rozšíření plochy, ale jako primární herní zobrazovač by byl celkem zbytečný.

Výrobce zatím neprozradil, kolik si za připravovaný monitor řekne. Na trh by měl přijít letos.