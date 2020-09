16 stolních jader v přenosném balení: Test notebooku Eurocom NightSky ARX15

Plusy Stolní 16jádrový procesor

Bohatě dimenzované chlazení

Možnosti konfigurace Minusy Výdrž

Rozměry

Hlučnost v maximálním chlazení 7 /10 Hodnocení

Šestnáctijádrový procesor Ryzen 9 3950X představuje to nejvýkonnější, co AMD nabízí pro normální stolní počítače s klasickou paticí AM4. Eurocom jako výrobce s dlouho tradicí stolních procesorů v noteboocích jej pochopitelně nemohl vynechat. Nová řada NightSky ARX15 právě používá procesory AMD s paticí AM4 a vrcholným modelem je právě varianta s procesorem Ryzen 9 3950X.

Eurocom NightSky ARX15 Ryzen 9 3950X ● RTX 2070, 8 GB ● 64 GB DDR4 ● 15,6" 144Hz FullHD IPS matný (jas 295 nits, dE 5,87) ● 512GB SSD + 1TB HDD ● USB-C, 2× USB 3.0, USB 2.0, HDMI, mini DisplayPort, 2× audio, LAN, čtečka microSD, napájení ● 802.11ax, Bluetooth 5.0 ● 67,9 Wh ● 36,3 × 25,5 × 3,4 cm ● 2,7 kg přibližně 125 tisíc Kč

individuální konfigurace

Dobře maskovaný výkon

Notebooky Eurocom jsou popravdě hodně specifické, jejich šasi se nikdy nesnaží o co nejtenčí provedení a následování aktuálních trendů v designu a použitých materiálech. Prostě na pohled vypadají jako deset let staré notebooky. Současně se ale v nabídnutém prostoru nijak neomezují co do výkonu. Nejvýkonnější grafické karty a procesory s bohatě dimenzovaným chlazením nijak zvlášť netrpí a dokážou nabídnout vysoký výkon.



Design rozhodně nenaznačuje, že tu máme moderní výkonný notebook

NightSky ARX15 s tlustým tělem z tmavě šedého plastu (jen displej kryje kov) tak rozhodně pozornost poutat nebude. Snad jen plošné RGB podsvícení klávesnice nebo 144Hz FullHD displej naznačují nějaké herní geny.



Herní klávesnice má volitelnou barvu podsvícení. V rohu touchpadu je čtečka otisků. Maximální úhel rozevření displeje v podstatě stačí

Popravdě ale brát tento počítač jako výhradně herní, by bylo chybou. Jistě, výkon na hry mu nechybí, ale u herního počítače v ceně přes sto tisíc bychom už přece jen spíš čekali GeForce RTX 2080 než použitou RTX 2070.



Na pravé straně je jen to nejnutnější, monitory připojíte vzadu, nalevo zbytek konektorů

Pokud by ale Eurocom zvolil k tak náročnému procesoru i tu nejnáročnější grafickou kartu, bez dvojice napájecích adaptérů by to už nešlo. Tady je jen jeden 230W a i ten má co dělat, aby ze sítě napájený notebook udržel energii v akumulátoru v plné zátěži.

Kombinace brutálního procesoru a řekneme normální lepší grafické karty tak tady více naznačuje směřování notebooku tam, kde potřebujete masivní procesorový výkon pro 3D modelování a podobně náročné paralelní výpočty. V případě testovaného stroje tomu pomáhá i 64 GB paměti.



Bohatě dimenzované chlazení dává víc heatpipe procesoru než grafice. Prostor tu je pro dva M.2 disky. Pod masivním měděným chladičem zahlédnete standardní patici AM4.

Procesor tedy klidně vyměníte

Ono se to zvládne uchladit

Hodně zvědavý jsem byl na chlazení. Ani ve velkém stolním počítači není zrovna jednoduché uchladit nejvýkonnější Ryzen a tady se schovává tenké placce. NightSky ARX15 nabízí pro chlazení režimy tichý, maximální a vlastní s možností nastavení závislosti teploty na rychlosti ventilátorů. V tichém režimu je notebook zcela v pohodě použitelný a okolí neruší. Teplota samozřejmě občas vystoupá přes 90 stupňů na procesoru a přes 80 na grafice a začnou se snižovat pracovní frekvence (dlouhodobě kolem 2,7 GHz). Vzhledem k obřímu výkonu ale není pokles tak výrazný a pro spoustu činností můžete spokojeně používat jen tichý režim.

Naměřili jsme

Eurocom ARX15 Zephyrus Duo MSI GE75 Raider procesor Ryzen 9 3950X Core i9-10980HK Core i7-10750H grafika RTX 2070 RTX 2080 Super Max-Q RTX 2070 Super paměť 64 GB 32 GB DDR4 3200 16 GB DDR4 3DMark Sky Diver 50 448 46 099 43 195 Fire Strike 17 397 20 191 18 867 Time Spy 7 320 8 862 8 065 Port Royal 4 145 5 473 4 959 PCMark 10 Celkem 6 542 5 956 6 007 Essentials 9 308 9 462 9 410 Productivity 8 591 8 279 7 765 Creation 9 502 7 319 8 051 Unigine Heaven Extreme [FPS] 114,3 132,3 132,6 Valley Extreme HD [FPS] 90,5 111,0 112,4 Superposition FHD Extreme 33,2 42,6 39,2 Superposition 4K 43,0 55,9 51,9 Další v-ray benchmark 21758/341 11406/267 9391/327 Cinebench R20 7 206 4 124 3 126 Blender Classroom OptiX 2:51.18 (3:10.20 tichý) Blender Classroom GPU 5:06.24 (6:47.13 tichý) Blender Classroom CPU 5:39.38 (11:23.29 tichý) HWbot x265 4K [FPS] 21,4 HWbot x265 FHD [FPS] 75,4 Shadow of the Tomb Raider 96 (60 tichý) 99 (68 tichý) 97 (95) AC:Odyssey (vyšší) [FPS] 78(31 tichý) 69 85 (79 tichý) AC:Odyssey (nejvyšší) [FPS] 69(26 tichý) 65 78 (72 tichý) AC:Odyssey (ultra) [FPS] 60 61 62 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 1 622,1 3 511,8 3 387,6 sekv. zápis [MB/s] 1 598,7 3 380,6 3 086,3 4KB čtení [MB/s] 1 586,6 1 299,1 1 719,3 4KB zápis [MB/s] 1 547,8 433,3 1 916,5 Výdrž Film 0:43 5:31 2:44 Kancelář bez Wi-Fi 0:45 7:33 3:08

S maximálním chlazením procesor nikdy nepřeleze 80 stupňů a jeho trvalé frekvence napříč všemi jádry oscilují okolo 3,7 GHz. Hlučnost už ale bude určitě nepříjemná a já tak při testování ocenil sluchátka s aktivním potlačením hluku. Hluk chlazení nemá nějaké nepříjemné frekvence, je to prostě rovnoměrný ale hlasitý šum.

V praxi tak nejspíš pojedete běžně na tichý režim, případně vlastní profil chlazení a teprve při jasném požadavku na plný výkon celého počítače si krátkodobě zapnete forsáž a notebook uchladíte.

Vyměnitelný akumulátor nedokáže zajistit dlouhou výdrž

Díky starší koncepci těla často mají notebooky Eurocom samostatně výměnný akumulátor. I tady můžete bez nějakého složitého šroubování vycvaknout akumulátor a použít jiný. Popravdě ale u tohoto notebooku nemá moc smysl hovořit o výdrži. Notebook i bez jakékoli zátěže vybije 62Wh akumulátor zhruba za 45 minut. Zapnutý notebook se pak taky velmi pomalu nabíjí. Prostě tady je ten akumulátor jen jako UPS a využijete jej pro přenesení notebooku od jedné zásuvky ke druhé.

Není pro každého, ale místo si najde

Notebook Eurocom NightSky ARX15 rozhodně nebude pro každého. Nebude ani pro herní šílence, kterým nevadí utratit více jak sto tisíc za herní notebook. Spíš udělá radost velmi specializovaným profesím, které potřebují masivní procesorový výkon v kompaktním přenosném provedení. Tam také ocení rozsáhlé možnosti konfigurace, kdy si můžete vybrat třeba disky či paměť podle svých požadavků.