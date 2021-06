16 míst na mapách Googlu a Microsoftu, které nesmíte vidět. Nahradily je čtverečky a mlha

Satelitní a letečtí kartografové v posledních dvaceti letech nafotili a zveřejnili snímky zemského povrchu v takovém detailu, že dnes už jen stěží najdete nějakou větší plochu planety, kde namísto budov, lesů a dalších krajinných prvků spatříte jen rozmazaný flek.

Ostatně, krásným příkladem je třeba Severní Korea. Tvrdá diktatura by samozřejmě nikdy nedovolila firmám jako Google nebo třeba Microsoft, aby skrze komerční partnery nafotily ve vysokém rozlišení poloostrov z letadla, jenže ono to ani není potřeba.

Nedívejte se na nás! A just budeme!

KLDR totiž už stejně jako zbytek světa ze svých družic ve vysokém rozlišení vyfotily dodavatelé CNES/Airbus nebo třeba Maxar.

Svým způsobem jsou detailní snímky bizarního asijského režimu dostupnější než v mnoha vyspělých zemích. Pokud máte dlouhou chvíli, můžete se proto podívat na poloprázdné severokorejské silnice, panelová sídliště hlavního města nebo pobřežní vesničky s dlouhými písečnými plážemi.



Jeden z mnoha severokorejských koncentračních a pracovních táborů na snímku od Googlu

Počkat, jak je to možné? Jak to, že je KLDR jako na dlani, zatímco mnohde ve světě to tak neplatí? Stručně řečeno, jestli se to Pchjongjangu líbí či nikoliv, je každému úplně jedno, digitální korporace totiž s režimem nepojí žádná obchodní a právní pouta.



Ještě hezčí snímky nabízí v případě KLDR Microsoft. Zleva: poloprázdná pchjongjangská magistrála a pobřežní vesnička s dlouhou písečnou pláží

Článek jsem sice uvedl slovy o tom, že planetu už mnohokrát vyfotografoval nespočet družic s teleobjektivem, kartografové nám ale na popud místních autorit některá místa z moci úřední dodatečně skryli.

Dnes se na ně podíváme – a to zejména v Evropě, která má na leteckých záběrech nebo třeba ve Street View hromadu rozmazaných a rozčtverečkovaných ploch a nikdo je nesmí vidět.