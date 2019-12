15 míst, kde můžete legálně sledovat filmy na internetu

Amazon není jen největší eshop na světě, dlouhodobě se snaží prosadit i v jiných oblastech a masivně investuje i do médií. V rámci prémiového členství Prime nabízí jak předplatné hudby, tak i videoslužbu Prime video . Nejvýraznějším počinem bylo uvedení vlastního seriálu The Grand Tour či American Gods. Od té doby ale Amazon přidal i Jacka Ryana či Good Omens a chystá seriálovou podobu Pána prstenů.

Nově také firma nabízí předplatné Apple TV+, které nabízí přístup k několika originálním seriálům, které nikde jinde nenajdete. Těch je ale jen několik (například See či oceňovaný Newsroom), nabídka se ale má rozšiřovat.

Jediný, na první pohled patrný, rozdíl oproti ostatním službám je zastaralý vzhled a rozhraní služby, na funkčnosti to ale nijak neubírá. V tomto ohledu jde vidět zaměření služby na poskytování platformy pro další poskytovatele, např. IPTV Kuki. Vybrané filmy nabízí i v HD kvalitě.

Nespornou výhodou služby je široká možnost přehrání, po vypůjčení/zakoupení filmu se vám položka uloží do vašeho Google účtu (bez něj nelze nákup provést) a je k dispozici buď přes speciální aplikace, nebo záložku Nákupy v rámci YouTube, filmy tak přehrajete opravdu kdekoliv.

U Googlu ještě chvíli zůstaneme. Možná vás to překvapí, ale na YouTube můžete získat filmy i zdarma, bez předplatného a zcela legální cestou, nejedná se tedy o žádný pokoutný upload neznámého piráta. Některé společnosti tam filmy totiž oficiálně umisťují ke shlédnutí v plné délce. Drtivá většina filmů je s českým dabingem, případně s titulky.

HBO GO

Cena Zkušební období zdarma:

1 měsíc Měsíční předplatné:

159 Kč, někteří operátoři jej nabízí levněji či v rámci balíčku

HBO kromě svých placených televizních stanic nabízí i online videotéku HBO GO, kde můžete většinu televizního obsahu pohodlně sledovat odkudkoliv. HBO GO lze pořídit buď samostatně, nebo v balíčku s klasickou IP televizí. Nově již není potřeba registrace u některého televizního poskytovatele, HBO GO si můžete objednat jako zcela samostatnou internetovou službu.

Velkým plusem pro HBO jsou seriály a filmy z vlastní tvorby, které nikde jinde nenajdete, jmenovitě například seriály Hra o trůny, Westworld či česká Pustina. Filmy a seriály lze pak pouze streamovat a nelze je stahovat pro offline použití či samostatně zakoupit.



HBO boduje hlavně svým originálním obsahem a českou lokalizací.

Služba je dostupná skrze webové rozhraní, některé televizory, konzoli Xbox 360 a na mobilních telefonech s Androidem a iOS.

Největším lákadlem HBO GO je Hra o trůny:

Představení služby HBO GO: