14" notebooky do 20 000 Kč: Vyzkoušeli jsme jich deset a víme, co můžete čekat

Mezi snadno přenosnými notebooky se v posledních pár letech udála řada pozitivních proměn. Nejde jen o honbu za tenkým profilem, která se přelila už i do levnějších strojů, ale především o nástup tenkých rámečků okolo displeje a kompletní přechod na rychlá M.2 PCIe SSD.

Tenké rámečky umožnily vměstnat 14" displeje do menšího těla do velikosti dříve 13,3", či dokonce 12,5" notebooků a PCIe SSD zase raketovou rychlost načítání dat a delší výdrž na baterii. Notebooky jsou tak snadněji přenosné, a přitom rychlejší, což platí už i pro modely v ceně do 20 000 Kč.

Podrobné výsledky testu zveřejníme zítra v rámci Živě Premium!

Současně již prakticky všude najdete konektor USB-C, liší se jen svou funkcionalitou, a zajímavostí je také, že výrobci i v nižších kategoriích čím dál častěji opouští plasty a přecházejí na ušlechtilejší kovové slitiny. Právě ty jsou totiž klíčem ke snížení hmotnosti i tloušťky notebooku při zachování jeho pevnosti. Například všechny notebooky v našem testu měly kovovou zadní stranu víka, tam to totiž dává největší smysl, navíc je pak notebook i elegantnější.