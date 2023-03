12 příkladů, co dělat s GPT-4. Stvoříme jazyk enkalti, spočítáme úlohu a vyrobíme rotující 3D model Země

V další kapitole přikážeme GPT-4, aby vytvořil fiktivní jazyk enkalti a dokázal v něm překládat do češtiny a zpět

Funguje to! Kdybychom byli ordinace obvodního lékaře, mohli bychom stejným způsobem generovat srozumitelné sumáře třeba pro naše pacienty, kteří se v obvyklé terminologii a medicínském newspeaku vůbec nevyznají.

Tou první a bezplatnou je nový Bing s omezenou délkou dialogu s robotem. Tou druhou je pak zpoplatněný webový kecálek ChatGPT Plus přímo od OpenAI. Za dvacet dolarů měsíčně (24 dolarů s daní) získáte prakticky neomezený přístup ke dvěma starším modelům GPT-3.5 a limitované demo GPT-4 , které je kvůli ohromnému zájmu a výpočetní náročnosti momentálně ořezané na 25 dotazů za tři hodiny .

Bohužel se to dost těžko měří, a tak bude nejlepší, když si jeho vylepšené schopnosti vyzkoušíte na svém vlastním počítači. V druhé polovině března máte v podstatě jen dvě možnosti.

OpenAI před pár dny vyrukovalo s dlouho očekávanou novou generací svého jazykového AI modelu GPT-4, po kterém už nějaký pátek šílí skoro celý internet. Textový kámoš by si měl poradit jak s rozlousknutím mnohem složitějšího dotazu, tak s vytvořením smysluplnější a kreativnější odpovědi.

Každá seance s GPT má svoji omezenou paměť a žije v sandboxu, takže je naše enkaltština prakticky nepřenositelná. Leda bychom GPT-4 požádali, ať vytvoří nějaký strojově zpracovatelný slovník třeba v JSON, který si pak uložíme pro další použití v počítači a nahrajeme do jiné seance.

Jak je patrné z ukázky výše, GPT-4 si nevymýšlí a text v enkaltštině dokáže přeložit zpět do češtiny.

Velký jazykový model GPT-4 umí psát v češtině, protože mu inženýři z OpenAI během učící fáze předložili dostatek tuzemských textů. Třeba českou Wikipedii. Jelikož je to ale univerzální jazykový model, který ve svém nitru nepracuje s češtinou, angličtinou nebo třeba s němčinou, ale jen s univerzálními numerickými tokeny (představují krátké sledy znaků – viz tokenizer ), může dokonce abstrahovat zcela nové a naprosto fiktivní jazyky. Třeba enkalti jako v naší další ukázce.

Mohli bychom GPT-4 použít i k řešení strašáka nejednoho školáka – tedy k řešení matematických slovních úloh? Zkusme to na Rudolfovi Buřtovi, který v 11:00 vyrazil z Prahy směrem na Brno, a paní Květákové, která mu o půl hodiny později vyjela naproti.

Jak dlouho poběží můj bastl na baterii?

AI model GPT-4 můžete zatěžovat i mnohem smysluplnějšími slovními úlohami. Právě čtete Živě.cz, a tak zamíříme do vod našeho víkendového seriálu pro kutily Pojďme programovat elektroniku.

Dejme tomu, že jsme si právě zbastlili rádiovou meteostaničku, která bude kdesi na zahradě, a chceme si spočítat, jak dlouho vydrží její baterie. Alespoň hrubě. Mohli bychom samozřejmě použít některou z mnoha kalkulaček na webu, ale jak si s tím poradí ChatGPT?



Výpočet, jak dlouho poběží meteostanice

Výpočet je správný – můžete si jej ověřit třeba v této kalkulačce –, byť v praxi do hry vstupuje hromada dalších proměnných. Kouzlo GPT-4 spočívá v tom, že bychom je mohli také vložit do dotazu a výpočet ještě zpřesnit. To žádná podobná generická kalkulačka na webu neumí!

Velké jazykové modely si poradí i s obecným zjednodušením – sumarizací – dlouhého vstupu. V další ukázce proto GPT-4 požádáme, aby nám v češtině vysvětlil úryvek anglického vědeckého článku z Arxivu