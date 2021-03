12 nejzajímavějších historických i současných alternativ počítačové myši

Nožní myš

Když můžeme nohami ovládat auto, proč by to nešlo s počítačem? To si patrně řekli ve Fentek Industries, kde vymysleli Footime Mouse. Na pravou nohu si navlečete pantofli, která snímá pohyb ve všech směrech. Levá obsluhuje pět tlačítek s nastavitelnými funkcemi a jedno rolovací kolečko.



Nožní myš Footime Mouse

Výrobce sliboval konec syndromu karpálního tunelu, posílení středového svalstva a že nebude nutné sundávat ruce z klávesnice. Bohužel i toto řešení zmizelo v propadlišti dějin.