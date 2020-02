12 nejšílenějších programovacích jazyků, ze kterých vám praskne hlava

Chef

Fanoušci vaření by si mohli naopak oblíbit jazyk Chef, který se namísto v Shakespearovi inspiroval v kulinářských receptech. Programový kód má tedy podobu návodu k vaření, přičemž opět platí, že každá formule fiktivního receptu představuje konkrétní počítačovou instrukci.

Ukázkový program, který vypíše „Hello, World!“: