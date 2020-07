12 let s Androidem: Jak se vyvíjel nejrozšířenější mobilní operační systém

Operační systém Android je tu s námi bezmála dvanáct let. Za tu dobu se mu podařilo ukousnout významný podíl koláče, vyjadřujícího zastoupení mobilních systémů. Pojďme se ohlédnout za jednotlivými verzemi a zavzpomínat na to, jaké zásadní novinky svého času přinesly.

Android 4.1 Jelly Bean

Rok uvedení: 2012

Uvádění zásadních nových verzí začalo zpomalovat, takže představení Androidu 4.1 proběhlo až v červnu 2012. Alfou a omegou této verze byla snaha zlepšit funkčnost a výkon uživatelského rozhraní. Vylepšení výkonu zahrnovalo „Project Butter“, jehož úkolem byla snaha o co možná největší plynulost.



Další novinky byly u této verze spíše do počtu – například se zlepšily funkce pro usnadnění přístupu hendikepovaných uživatelů. Velká pozornost byla věnována oznámením – ta bylo možné rozbalovat pro zobrazení více informací a přibyla možnost vypnout notifikace vybraných aplikací.

Android 4.2 Jelly Bean

Také další aktualizace byla spíše minoritní – proto Google zůstal u stejného kódového jména. Představena byla v říjnu 2012 a přinesla vylepšení odemykací obrazovky, na kterou bylo možné přidávat aktivní widgety (tato možnost byla o dva roky později opět odstraněna).

Uživatelé tabletů mohli využívat podporu více účtů, mezi kterými bylo možné přepínat. Jednou z novinek byla také inovovaná aplikace Hodiny s integrovanými světovými hodinami, stopkami a časovačem. S ohledem na narůstající počet podvodných prémiových SMS přibyla nutnost potvrdit odeslání zprávy na číslo s vyšším tarifem.

Android 4.3 Jelly Bean

Třetí Jelly Bean byl představen v červenci 2013. Opět se jednalo spíše o evoluční krůček vpřed. Součástí tedy byly především opravy a vylepšování stávajících funkcí. Přibyla podpora Bluetooth LE, OpenGL ES 3.0 či uživatelské profily s omezeným přístupem.

Jednou z negativně vnímaných novinek bylo spojení nastavení hlasitosti vyzvánění a oznámení do jedné položky. Do popředí se začala dostávat snaha o vyšší bezpečnost – uživatelé tak dostali možnost udělovat aplikacím konkrétní oprávnění (do té doby buď museli odsouhlasit vše, co si aplikace žádala, nebo ji nemohli nainstalovat).