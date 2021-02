11 tipů, jak prodloužit výdrž notebooku: Změřili jsme, co se jak na výdrži projeví

Notebook je komplexní počítač a na jeho výdrž na baterii má vliv celá řada komponent. Ukážeme vám, kde ušetříte nejvíce energie.

Největšími žrouty energie v notebooku jsou jednoznačně procesor, grafika a displej, a právě jejich držením na uzdě můžete výdrž notebooku na baterii značně prodloužit. Jsou ovšem i jiné komponenty, které mají na spotřebu energie nemalý vliv. A každá se přičítá k celkové, takže si může notebook klidně říct namísto 3 W o 12 W a najednou jste na čtvrtinové výdrži. Proto jsme zkusili na 14" notebooku Asus ZenBook 14 (UX425JA-BM040R) s nainstalovaným programem BatteryBar Pro postupně vypínat a zapínat komponenty, zatěžovat procesor, grafiku, surfovat, přehrávat filmy a měnit režimy, abychom vám poskytli komplexní obrázek o tom, co má na výdrž notebooku jaký vliv. Výsledkem je 11 praktických tipů, jak se dá výdrž notebooku prodloužit. U každého jsme přitom změřili sílu vlivu, tedy nakolik se na výdrži notebooku podepíše. 1. Snižte jas displeje Displej je velký žrout energie, ne však ani zdaleka ten největší. Platí, že čím větší displej notebook má, tím je také potřeba osvětlit větší plochu a jas má na spotřebu větší vliv. Rovněž je potřeba dát si pozor na dnešní vysoce jasné displeje. U LCD displejů (TN, IPS, VA) už z principu jejich funkce nemá vůbec na příkon displeje vliv charakter obrazu (světlé či tmavé scény), protože jej určuje natočení LCD krystalů před neustále svítícím LED podsvitem, který je právě oním žroutem energie. U notebooků s OLED displejem je situace jiná, tam je každý subpixel světelným zdrojem, a má tedy pro úsporu energie smysl nejen snížit celkový jas, ale také využívat tmavé režimy jak ve Windows, tak třeba ve webovém prohlížeči. Rozdíl mezi minimálním a jasem (19 nitů) a maximálním (316 nitů) u testovaného notebooku činil asi 2,34 W, což se zdá málo, ale v přepočtu na výdrž na baterii jde o rozdíl 14,5 hodiny. Poloviční jas 1 vám oproti minimálnímu ubere na výdrži devět hodin a čtvrtinový přes pět. Takže pokud hodláte na baterii pracovat opravdu dlouho, musíte už ideálně od začátku práce oželet vysoký jas displeje.

2. Vypněte podsvit klávesnice Podsvit klávesnice 2 je funkce, kterou má téměř každý notebook na trhu, málokterý uživatel si ale uvědomuje, kolik energie si taková matice LED zajišťujících podsvit uzme. Testovaný notebook disponoval třemi stupni jasu podsvitu, kdy si ten nejvyšší vzal 1,8 W, nižší 1,3 W a nejnižší 0,7 W. V řeči výdrže se ochudíte buď o osm hodin, šest a půl hodiny, nebo čtyři hodiny provozu na baterii, než kdyby nebyl podsvit klávesnice aktivován.

3. Vypněte Wi-Fi Samotné vypnutí Wi-Fi 3 se na příkonu notebooku příliš neprojeví, protože má modul malou spotřebu, navíc byste ho museli z notebooku úplně vytáhnout, aby nic nespotřebovával. Testy ukázaly pokles příkonu přibližně o 0,15 W, což vám u testovaného notebooku přinese asi hodinu výdrže navíc. Hlavní úspora, která se velice špatně měří, je ale při vypnuté Wi-Fi v tom, že aplikace a Windows přijde o internet, a sníží se tím tedy procesorová zátěž. Pokud tedy Wi-Fi nutně nepotřebujete, nebo není žádná v okolí dostupná, není od věci ji za účelem delší výdrže notebooku deaktivovat.

4. Snižte výkon a odlehčete procesoru I moderní procesor dokáže být značným žroutem energie, prakticky tím největším, jaký v notebooku najdete, pokud tedy nepočítáme herní grafické karty. Při 100% zátěži procesoru se spotřeba testovaného notebooku dokázala dostat z původních 3 i na 35 W, což by přineslo smrsknutí výdrže z téměř 23 hodin na pouhé 2 hodiny. Nicméně hned po několika sekundách klesl kvůli limitu chlazení příkon na stabilních 21,5 W, což už znamená tři hodiny výdrže. Taková situace vás ale nejspíše nečeká, 100% zátěž bývá jen nárazovou záležitostí. Abyste ušetřili energii, můžete výkon procesoru omezit, a to pomocí jednoduchého posuvníku se čtyřmi polohami: Spořič baterie, Lepší baterie, Lepší výkon a Nejlepší výkon. 4 První, co testy ukázaly, bylo, že rozdíl v úspoře mezi Spořič baterie a Lepší baterie je jen velmi malý, přesto si může pomoci třeba vypnutou synchronizací OneDrive (docílíte i vypnutím Wi-Fi) a utlumením dalších činností, trochu znát to bylo především při přehrávání filmu a surfování. Pouhé přepnutí z režimu Nejlepší výkon na Režim Lepší baterie snížilo klidovou spotřebu notebooku o 0,56 W a prodloužilo tak výdrž notebooku o pět hodin. Při surfování o tři a při přehrávání filmu o dvě a čtvrt hodiny. Při 100% zátěži procesoru byl ale přínos jen necelou půlhodinu. Smysl dává i režim Lepší výkon, který je jakýmsi mezistupněm, když potřebujete vyšší výkon a nechcete si baterii rychle vysát. Samotné surfování zvýšilo v režimu Lepší baterie příkon z 2,42 W na 6,35 W a výdrž tak klesla z 28 na 10,5 hodiny. Přehrávání filmu v aplikaci Filmy a TV pořady si pak vyžádalo 4,55 W a výdrž by tak dosahovala 15 hodin. Pokud ale využijete Windows Media Player, dostanete se na 5,73 W a výdrž jen 12 hodin. Zde je vidět, že záleží i na typu využívaného programu – hardwarová akcelerace dokáže přehrávání filmů výrazně zefektivnit, protože díky ní už nejsou tolik zatěžována primární procesorová jádra.

Naměřené hodnoty

5. Nezatěžujte grafiku Velmi výrazným žroutem energie dokáže být rovněž integrované grafické jádro v procesoru. Stoprocentní grafická zátěž si vyžádala příkon notebooku až 22,6 W, a tím zkrácení výdrže na baterii na pouhé tři hodiny, což platilo i pro režim Lepší výkon. Až v režimu Lepší baterie se za cenu snížení grafického výkonu prodloužila výdrž na čtyři hodiny. Grafický čip je zkrátka velký žrout energie, proto se i při zapnutém úporném režimu vyhýbejte graficky náročným úkolům. Pokud máte v notebooku dedikovanou grafiku a potýkáte se s podivně krátkou výdrží na baterii, stojí za to zkontrolovat, jestli některé programy zbytečně nevyužívají právě dedikovanou grafiku. To zjistíte v panelu GeForce Experience a případně přenastavíte v Ovládacím panelu Nvidia dostupném po kliknutí pravým tlačítkem myši kdekoli na plochu. V sekci Spravovat 3D nastavení můžete jednotlivým programům určit, jakou grafiku mají využívat. Pro úsporu energie by měla být všude integrovaná, dedikovanou si nastavte jen tam, kde ji potřebujete. 5

6. Vypněte aktualizace a odinstalujte antiviry Velice častým žroutem procesorového výkonu a potažmo i baterie jsou antivirové programy a aktualizace Windows. Zrovna když potřebujete z baterie vyždímat maximum, spustí se na pozadí aktualizace vytěžující procesor klidně na 40 %. Tomu se však dá snadno předejít, stačí dát v nabídce Start vyhledat „aktualizace“ a v okně Windows Update 6 aktualizace alespoň dočasně na sedm dnů pozastavit. Také antiviry lze nastavit, nicméně platí známý fakt, že nejméně počítač zatěžuje již vestavěný antivirus ve Windows (dříve Defender, dnes Zabezpečení Windows). Je pravidelně aktualizovaný a mnohým antivirům se ve spolehlivosti minimálně vyrovná, ale spíše je i předčí.

7. Pozavírejte záložky a aplikace Samozřejmě se na kratší výdrži výrazně podílí jak množství spuštěných aplikací, tak otevřených záložek v prohlížeči. Každý program a záložka si i na pozadí ukrojí kousek z procesorového výkonu, což pak má za následek kratší výdrž na baterii. Hodně viny na tom mají webové prohlížeče. Běžící animace, reklamní bannery či jiné prvky na stránkách opět radikálně zvyšují zatížení procesoru. Je teda žádoucí při surfování nevyužívané záložky zavírat. Ve Správci úloh, 7 který spustíte kombinací kláves Ctrl+Shift+Esc, pak snadno zjistíte, který program aktuálně vytěžuje procesor nejvíce. Můžete si zde rozkliknout i Chrome a zjistit, zda některá ze záložek nemá přehnané nároky. Na vyšší spotřebě notebooku se mohou podepsat i nejrůznější viry a malware, je proto dobré notebook od havěti vyčistit, případně provést obnovení do továrního nastavení.

8. Nepoužívejte reproduktory Nezdá se to, ale velkým žroutem energie mohou být i reproduktory – čím kvalitnější a výkonnější jsou, tím více mají na spotřebu vliv. Tiché přehrávání hudby mělo na testovaném notebooku za následek zvýšení příkonu o 1,27 W a zkrácení doby výdrže o dlouhých 7 hodin. Maximální hlasitost se ale projevila navýšením příkonu přibližně o 3,1 W a zkrácením výdrže o 12 hodin. Pokud si nechcete hudbu odpustit, nebo potřebujete zvuk pro komunikaci, určitě pro prodloužení výdrže doporučuji připojit sluchátka.

9. Nepoužívejte kameru Zapnutí webkamery mělo za následek výrazný nárůst příkonu notebooku – téměř na dvojnásobek hodnoty, než když byl v klidovém stavu – o 2,74 W. Tím se také zkrátila výdrž notebooku o celých 11 hodin. Není se čemu divit, na vyšší spotřebě nemá podíl jen samotná webkamera, ale také vyšší zatížení procesoru kvůli zobrazenému videu z ní. I proto se budete muset při videokonferencích smířit se značně kratší výdrží na baterii.

10. Snížení procent kritického stavu baterie Když už nevíte, kde byste z notebooku ještě kousek energie vyždímali, stačí dát v nabídce Start vyhledat „napájení“, zvolit Upravit schéma napájení a kliknout na Změnit pokročilé nastavení napájení. Dostanete se do obstarožnějších podrobných nastavení, kde můžete snížit či zvýšit úrovně stavu baterie, jaká mají Windows pokládat za nízké a kritické, 8 stejně jako akce, jež se mají při těchto stavech udělat. Můžete kritický stav snížit na jedno procento, čímž výdrž notebooku mírně prodloužíte, počítejte ale s tím, že by neměla být baterie dlouho tak hluboko vybitá, mohlo by dojít k jejímu poškození.