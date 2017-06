11 tipů, jak efektivně a přesně sledovat počasí pomocí internetu

Jejich přehled najdete na této adrese a to včetně animace jednotlivých míst za několik posledních hodin. Jedním pohledem tedy získáte představu, kde je jasno, jestli se Sněžka zrovna neutápí v mlze a jestli se třeba od západu neblíží bouřky.

2. Počasí.cz

Méně je však mnohdy více a o stavu a předpovědi počasí to platí dvojnásob. Pokud se nechcete probírat stohy meteorologických informací, napište do prohlížeče jednoduše pocasi.cz a získáte rychlý přehled napříč republikou. Specialitou webu je přitom to, že u jednotlivých měst používá jako podkresovou fotografii živé snímky z tamních webkamer.



Počasí.cz od Seznamu s obrazem z webkamer na pozadí

Službu provozuje Seznam. I při své minimalizaci nabízí poměrně dost informací a předpověď na týden dopředu. Dobře vypadá i v mobilu.