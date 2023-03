10 věcí, které nás štvou na Windows 11 a bohužel asi jen tak nepřestanou

Po zhruba roce a půl na trhu je zřejmé, že Windows se vyvíjí určitým směrem a některé věci se hned tak nezlepší. Jedenáctky napodobují macOS, konzervativní prostředí narušují častými a někdy nezdokumentovanými aktualizacemi. Současně je zřejmé, že Microsoft není motivovaný k výraznějším inovacím a spíše ruší zavedené funkce. Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v březnu 2023 můžete koupit Spokojí se s málem a tím spíš platí, že pokud nás na Windows 11 něco štve, tak nás to nejspíš bude štvát i dál. Tímto článkem navazujeme na pár let starý text o tom, co nám dlouhodobě vadí na Windows 10. Platí, že co redaktor a uživatel, to názor. Pokud na systému shledáváte jiné nedostatky, podělte se o ně v diskuzi. 1. Neambiciózní a pomalý rozvoj Byly časy, kdy měl Microsoft velké ambice. Ne pokaždé mu jeho vize vyšly, například Windows Vista měly být přelomovým produktem. Ačkoli nakonec znamenaly jednoznačný posun vpřed, některé původní ideje vývojového týmu se rozplynuly. Zejména ten o ReFS, systému pro ukládání dat založeném na relační databázi. Jakkoli byl vývoj Windows interně problémový a konečné produkty nebyly vždycky bez chyb, Microsoftu se nedala upřít snaha o inovaci. Doba velkých myšlenek už pominula a je možné, že velké změny ve Windows ani nejsou žádoucí. Jednotný vzhled je mýtus. Windows 11 jedou freestyle, design se jim úplně rozpadá Možná jde jen o to, aby to Windows nějak „doklepaly“ na současné generaci osobních počítačů, než je nahradí jiná technologie. Možná je to tak úplně v pořádku. Postupný propad prodeje osobních počítačů a postupné snižování důležitosti Windows v portfoliu Microsoftu vyjádřené snižujícím se podílem na tržbách, způsobuje, že Microsoft se soustředí na budoucí přežití. Raději tak rozvíjí produkty a služby, které mají lepší potenciál do budoucna. Windows se vyvíjí, ale velmi pomalu a velké myšlenky za nimi chybí. Bylo to vidět v posledních letech života Windows 10, je to vidět na Windows 11. Sem tam upravíme ikonu, sem tam vyladíme design, sem tam přidáme jednu malou funkci, kterou předtím tři čtvrtě roku testujeme.

Časová osa patřila k zajímavým experimentům ve Windows 10 Ovšem, že ne všechno se chytí. Ale koncept časové osy ve Windows 10 byl zajímavý. Lidé na hlavním panelu také. Svého času se v programu Insider experimentovalo s panelovým prostředím, které by umožnilo dostat do jednoho okna více aplikací. Dnes jsme v bodě, kdy Microsoft přidá panely do Průzkumníku a pak do Poznámkového bloku. Vývoj mu zabere dlouhé měsíce a ani si nepohlídá, aby byly vizuálně jednotné. Místo toho se v systému objevuje stále více reklam, jak se dozvíte v další kapitole.

3. Nekonzistence a podivnosti v uživatelském prostředí Windows obsahují i desítky let starý kód a někdy také prastaré součásti uživatelského rozhraní. Svým způsobem bychom je mohli označit za Frankensteinovo monstrum. Zní to možná hrozně, jenže Microsoft nikdy neudělal tlustou čáru za minulostí. Síla Windows spočívá zejména v dlouhodobé kompatibilitě. Jednotný vzhled je mýtus. Windows 11 jedou freestyle, design se jim úplně rozpadá Jenže jak se na sebe vrství různé prvky uživatelských prostředí a vizuálních stylů, které se z časového hlediska rozkládají napříč desetiletími, tak ne všechno vždycky ladí. Naopak. Předělat Windows do jednotného designového stylu by vzhledem k jejich velikosti byla enormní práce, ale přinejmenším v éře Windows 10 se o to Microsoft ani moc nesnažil. Redesign Fluent ani po dvou letech nebyl zdaleka hotový. Jedenáctky sice nabídly minimum novinek, mnohem lépe se jim však daří budovat jednotnou vizuální identitu. I tak různě prosakují staré prvky. Teprve nedávno se systém zbavil Správce úloh nebo indikátorů hlasitosti z éry Windows 8.

První vydání Windows 11 obsahovalo indikátor hlasitosti z Windows 8 Hlavní kontextová nabídka je průsvitná a zjednodušená, ale na mnoha jiných místech na vás vykoukne původní kontextová nabídka, třeba v dialogu Otevřít. Windows 11 verze 22H2 předělaly nabídku s asistivními nástroji na přihlašovací obrazovce, zkuste ale vyvolat síťovou nabídku na stejné obrazovce. Některé prvky předchází Osmičkám. Jakkoli musím Microsoftu nechat, že na sjednocování designu ve Windows 11 viditelně pracuje, pořád je to docela pomalý proces, který nebude mít konce. Dřív totiž přijde nějaká další verze systému v novém designu a celé kolečko začne nanovo. Nemluvím o tom, že firma prvky z Ovládacích panelů přesunuje do Nastavení již více než 10 let a pořád není hotovo. Nebo že ani není schopná dodržet jednotu prvků napříč aplikacemi. K tomu tady máme nepřizpůsobitelnou nabídku Start. Článek pokračuje v další kapitole.

4. Nabídka Start Špatná zpráva zní, že tak klíčový prvek jako spouštěč aplikací nikdy nebude vyhovovat všem bez ohledu na jeho podobu. Nabídka Start je však případem poměrně silné kritiky již přinejmenším celé desetiletí, byť nářky na jakoukoli změnu přicházely vždycky. Windows XP udělaly krok k tomu, aby pohodlně a v přehledné podobě zprostředkovala programy a systémové prvky, které člověk při práci s počítačem využije. Start ve Windows 11 je i po roce tragédie. Microsoft zjednodušoval tak moc, že je nakonec složitější (komentář) Někteří v reakci zapínali klasickou jednoduchou nabídku z 90. let. Vista přidala klíčový prvek, a sice textové vyhledávání. Byl to krok správným směrem, jenže o pár let později nastala éra dotekových obrazovek. Před více než 10 roky se Windows 8 pokusily o revoluci a vnesly celoobrazovkové dotekové rozhraní na klasické počítače, kde udělalo radost málokomu. Rozumnější přístup ukázaly Windows 10, kde už nabídka Start nemusela být celoobrazovková, tedy daly lidem možnost volby. V éře Desítek se Start měnil v detailech, jedna věc mu ale jako stín minulosti zůstala napořád, a sice dlaždice. Těch aktivních bylo minimum. V praxi sice čtverce ničemu nepřekážely, ale část publika je nikdy nepřijala.

Nabídka Start ve Windows 11 je značně neflexibilní Navíc od určité doby nešlo o nic víc než o přežitek z jiných časů. Ve Windows 11 je Start výrazně jiný a doteď je obtížné pochopit, jak Microsoft k takému výsledku došel. Nový Start ze správných prvků vaří náhodně vypadající polévku, což by nutně nevadilo. Jenže si ji nesmíte dochutit. Nepřizpůsobitelnost Startu je v kontextu Windows nepochopitelná. Příliš si v ní ani nezorganizujete ikony, byť tvorba skupin se už vrátila. Jenže je vyřešená tak, že musíte klepnout navíc. Microsoft s nabídkou Start roky experimentuje, ale zdá se, že nikdy nedojde k příliš uspokojivému výsledku. Dobrá zpráva zní, že díky povaze Windows ji snadno nahradíte alternativou, která vám vyhovuje. Se Startem souvisí další bod. Ve Startu by se totiž nádherně vyjímaly widgety, jenže Microsoft buduje konkurenční nabídku. Článek pokračuje v další kapitole.

5. Widgety Microsoft setrvale ukazuje, že nechápe widgety. Miniaplikace, chcete-li. Zatím asi nejlepším pokusem byly Windows Vista, kde jste na ploše mohli mít hodiny, ukazatel vytížení procesoru nebo informace o počasí. Jen byly napevno ukotvené do postranního panelu. O miniaplikace na ploše lidé stáli ale už dávno předtím, připomeňte si, jak vypadaly tehdejší technologické časopisy a jejich přiložené CD. Dávný sen nerdů se naplnil. Konečně máme webový prohlížeč, který jede v příkazové řádce a přehraje i YouTube V Sedmičkách už miniaplikace směly plout po pracovní ploše. Jenže tento stav nevydržel dlouho. V roce 2011 online galerie přestala přijímat nové widgety třetích stran a o rok později ve Windows 8 koncept nahradily aktivní dlaždice. Nebyla to špatná myšlenka, jenže ztroskotala z několika důvodů. Většinové publikum bylo rozladěné z celoobrazovkového Startu na klasických počítačích, tablety s Windows díru do světa neudělaly, Windows RT selhaly. Dlaždice selhaly i na mobilech a vývojářská komunita koncept aktivních dlaždic na počítačích přijala vlažně. Proto se tento prvek stal spíše zajímavostí a na každodenní praxi měl zanedbatelný dopad.

Widgety jsou v samostatné nabídce, která konkuruje Startu Navíc platí, že dlaždice nikdy nebyly interaktivní, ale jen pasivně zobrazovaly určité informace. Třeba předpověď počasí, nejbližší události v kalendáři a poslední e-maily. Na sítí se kdysi objevil koncept interaktivních dlaždic, které bychom mohli považovat za plnohodnotné miniaplikace, jenže experiment nikdy nepřerostl do reálného produktu. Pokus o oživení widgetů sledujeme ve Windows 11, přičemž Microsoft si opět vybral stěží pochopitelnou cestu. Jednak jde o miniaplikace velice jednoduché, jednak existují ve vzduchoprázdnu a se systémem se neintegrují. Především se však nachází v samostatné nabídce, což je nepraktické. Mnohem více by jim slušelo místo na pracovní ploše, případně v nabídce Start. Poslechněte si Podcast Živě o tom, jak první velká aktualizace změnila Windows 11: V průběhu času se Redmondští na tuhle nabídku snaží více upozornit, ale základní problém tím nemění. Miniaplikací je i nedostatek, protože třetím stranám se vývoj otevřel relativně nedávno. První kousky se už objevily, např. minipřehrávač Spotify. Proč byste ale přehrávání ovládali z nabídky s widgety, když můžete přehrávač ovládat přímo z hlavního panelu? Microsoft s widgety pracovat dlouhodobě neumí. Bohužel to vždy není slavné ani s integrací domácích sližeb. Přiblížíme si to v další kapitole.

6. Integrace domácích online služeb Tenhle bod je problematický, protože integrace Microsoftu není vždycky cizí. Pochválit můžeme zejména OneDrive, který se stal základní výbavou ve Windows 8.1. Microsoft předvedl, že soubory nemusí být vždycky stažené všechny. Také máte přístup ke svým souborům hned po instalaci systému a prvním přihlášení, pokud se přihlásíte přes účet Microsoft. Spekulace o Windows 12. Nové jméno nemusí znamenat zásadně nový systém [komentář] Což byl ostatně další dobrý krok – s účtem Microsoft se pojila také synchronizace nastavení Windows. Snad by pouze bylo vhodné, kdyby Windows při prvotním nastavení umožnil, aby se OneDrive neinstaloval, pokud o něj nestojíte, protože to pak musíte udělal dodatečně ručně. Když pominu dobrou integraci OneDrivu s Windows a Průzkumníkem, tolik důvodů k radosti nenacházím. Synchronizace nastavení byla postupně osekána tak, že dnes se už ukládá jen zlomek z původních funkcí. Microsoft by přitom po vzoru mobilních systémů mohl víc zatlačit na to, aby se po prvním přihlášení objevilo mně známé prostředí. Děje se to méně, než by mohlo. Osekávání původně nabízené funkcionality pokračuje ve Windows 11, kde už kalendář vedle hodin neukazuje události. A to ani ty, které máte v domácí službě Outlook.com. Zato máme k dispozici widget, který je špatně přístupný a veškerý obsah otevírá ve webovém prohlížeči. Miniaplikace pro poštu je nezvěstná a poštovní klient tristní.

Takhle vypadá kalendář ve Windows 10, lze přes něj vkládat události

a ukazuje denní agendu A protože ten nový bude univerzální, tedy i založený na webových technologiích, nezdá se, že by se situace zlepšila. Microsoft zjevně postrádá motivaci pro hlubší integraci. Možná je to moc pracné a nevyplatí se to. Windows se ale stávají postradatelnějšími, místo aby byly výkladní skříní nástroje pro produktivitu. Když začala pandemie, Redmondští na hlavní panel integrovali Skype v podobě ikony vedle hodin. V Jedenáctkách využívají popularity Teams, kde se ovšem zrovna bavíme o příkladu dobré integrace. Jen Microsoft na hlavní panel přidal spotřebitelské Teams místo těch firemních, přičemž firmy jsou hlavním zákazníkem. Nepochopitelný přešlap, protože pro spotřebitelky a spotřebitele je to platforma komplikovaná a obyčejný komunikátor Skype by zde svou roli sehrál lépe. V další kapitole článku se zamyslíme nad tím, jestli po sobě programy a Windows dostatečně uklízí.

7. Nepořádek po programech a údržba Zbytky po odebraných programech patří k evergreenům Windows. Vychází z jejich otevřené povahy, kterou už Microsoft zpětně nezmění. Windows RT a jejich duchovní nástupci ukázali, že kompatibilita je klíčová a že Windows s čistě moderními aplikacemi ze Storu jsou pro své publikum příliš omezené. Komentář: Microsoft spravuje, co není rozbité. Pro Windows chystá vlastní CCleaner Proto se nejspíš nikdy nezbavíme toho, že většinu programů budeme instalovat vlastním instalačním programem a že tyto programy budeme ze strojů vyhánět opět jejich instalačním programem, přičemž tenhle nedůsledný proces zanechá stopy v registru nebo v různých složkách. Podotýkám, že programů ve Storu přibývá, ale pochybuji, že by jich bylo dost na to, abychom se časem zbavili stažených instalaček. Současně bych ale nerad nasedl na vlnu hysterie – ve většině případů je úplně jedno, že ve Windows nějaké pozůstatky po odinstalovaných programech nebo odebraných zařízeních zbudou. Máme výkonné počítače a velká úložiště. Pokud vyloženě nejde o gigabajty dat, tak zabrané místo nehraje rozdíl. Pozůstatky v registru typicky problémy nepůsobí, prostě tam jen jsou a počítač kvůli nim neběží hůř. Vyčištění registru vám počítač nezrychlí, jak praví rozšířený mýtus. Navíc jde o věci, kterých si běžně ani nevšimnete, protože jsou našim zrakům skryty. Nakonec se jedná primárně o problém principiální.

Zbytky v registru typicky ničemu nevadí ani nepřekáží Zanechávání nepořádku obhájit nelze, současně neexistuje důvod, proč kvůli tomuto přístupu páchat rituální sebevraždu. Přesto by si Windows mohly víc hledět toho, kam programy do přidávají a jestli po sobě zametou všechny stopy. Pokud se to nezměnilo dodnes, nezmění se to už nikdy, tolik práce za to Microsoftu nestojí. Windows se aspoň v čase naučily po sobě čas od času uklidit nepořádek v dočasných souborech, souborech po instalaci aktualizací atd. V tomto ohledu jsou soběstačné a s jejich údržbou si nemusíte lámat hlavu. Dovedu si ovšem představit, že vám např. doporučí, abyste vypnuli programy po spuštění, které nepoužíváte. Mají dost dat na to, aby to věděly a deaktivace by aspoň menší reálný benefit přinesla. Někteří lidé považují za palčivý problém Windows aktualizace. Více o nich v další kapitole článku.

8. Situace ohledně aktualizací Řekněme si to narovinu – aktualizační systém ve Windows nepovažuji za katastrofální a hysterie kolem něj mi připadá nepřiměřená. Aktualizace ve Windows bývávaly velice ošklivou záležitostí. Ještě třeba Sedmičky když nainstalovaly aktualizace, tak vám automaticky restartovaly počítač, pokud jste u něj patnáct dvacet minut neseděli. Nový Microsoft Defender se v tichosti automaticky instaluje na některé počítače s Windows Vůbec jim nepřišlo divné ukončit všechny otevřené programy a připravit vás o případnou rozdělanou práci. Vynucování restartů výrazně zmírnily Osmičky, které vás na blížící se akci upozornily a daly vám dost času, abyste vše uložili nebo proces vyvolali sami ve správný čas. Desítky do mixu přihodily časté upgrady, které se teď odehrávají méně často, ale pořád je to asi nejbolavější místo aktualizačního systému. Bolístka spočívá v tom, že se při tomto procesu někdy znovu nainstalují dříve odinstalované integrované aplikace, jindy se změní nastavení výchozích programů. To by se dít nemělo. Microsoft proces průběžně měnil tak, aby byl co nejrychlejší, takže část, kdy s počítačem nemůžete pracovat, se výrazně smrskla. Běžné servisní aktualizace se navíc transformovaly do kumulativních balíčků, takže jednou za měsíc povinně nainstalujete jednu servisní aktualizaci, pokud tedy nevyjde ještě nějaká mimořádná.

Aktualizování Windows už horor nepředstavuje. Kdyby ale Microsoft restarty

z velké části eliminoval, bylo by to skvělé Samostatně vychází ještě aktualizace pro platformu .NET (Framework) a některé další, ale na trh jdou současně s kumulativními aktualizacemi, takže se vám většinou nainstalují současně a celá operace si vyžádá jeden restart. Který je navíc krátký, protože místo pevných disků používáme mnohem rychlejší SSD. Některé věci se vyřeší časem samy. Navíc dnes Windows viditelně indikují, že se k restartu schyluje a aktualizace neinstalují v době, kdy s počítačem, pracujete. V Desítkách volitelně, v Jedenáctkách už tuhle ochrannou funkci ani vypnete. Můžete se i nechat aktivně upozornit na to, že vás restart čeká a můžete jej naplánovat. Myslím si, že v této podobě je jeden restart měsíčně zcela snesitelný. Nebo dva. Jak nainstalovat Windows 11 na nekompatibilní počítač. Instalačku upraví každý I po čisté instalaci se navíc instalace aktualizací opět odehraje během jednoho restartu, pokud jde vše podle plánu. V éře Windows 7 a Vista jste museli projít několika zoufale pomalými kolečky restartů, kdy se po instalaci některých aktualizací nabídly k instalaci jiné. Problém se časem zhoršoval, jak aktualizace přibývaly. Kompletní aktualizace Windows Vista i se dvěma Service Packy zabrala na líném počítači klidně celý den. Jiná věc je, jestli by se restartům při aktualizacích nedalo vyhnout zcela. Jak komplikovaná by byla implementace mechanismu, ví jen Microsoft. Aktualizace jsou problematické ještě v jednom aspektu – výrobce nezvládá komunikovat jejich obsah. Microsoft má ale také potíže s nalezením dlouhodobé vize pro Windows. Více o tom v další kapitole.

9. Krize identity Pokud Windows něco neprospívá, pak jsou nekoncepční změny. Nechápejte mě špatně, technologický svět se vyvíjí extrémně rychle a operační systém na ně musí reagovat. Mělo by však jít o přiměřené, dobře promyšlené a realizačně zvládnuté zásahy. Relativně se to dařilo, jenže pak přišly Windows 8. Microsoft má v Česku tisíc lidí ve vývoji. Mimo jiné učí Windows běhat na procesorech ARM A s nimi násilné nasazení primárně dotekového prostředí a snaha eliminovat klasické okenní prostředí. Pokud proměnit Windows na tabletový operační systém pochopitelně narušil dosavadní kontinuitu. Desítky se následně pokusily vytvořit hybridní prostředí s možností volby, které průběžně upravovaly v detailu. Vznikl koncept operačního systému jako služby a ať už jej hodnotíte jakkoli, ve výsledku přinesl do konzervativního prostředí té doby nevídanou dynamiku. Jenže taková dynamika není žádoucí ve firemní scéně, přičemž firmy jsou hlavním zákazníkem Microsoftu, nikoli domácnosti.

K čemu je ve Windows zamykací obrazovka? Připomíná revoluční časy a šlápnutí vedle Odklon domácností od klasických počítačů je patrný roky. Ne, že by na ně měl Microsoft zanevřít, ale jít proti svým hlavním zákazníkům nedává smysl. Ani domácnosti si nejspíš nežádaly dva upgrady ročně. Do toho se „kreativní aktualizace“ zaměřovaly na vykrývání marginálních potřeb. Nemyslím si, že by je měl Microsoft ignorovat, ale měl by vedle nich řešit největší problémy a výzvy. Jenže silná vize produkčnímu týmu chyběla. A pak se Microsoft rozhodl, že zúročí během covidu oživený zájem o klasické počítače a vytáhl do boje s Windows 11. Stran designu odvedl slušnou práci, ale s ohledem na to, že cílí na firmy, je vykročení tímhle směrem opět nepochopitelné. Jedenáctky napnuly plachty a vypluly vstříc jednoduchosti. Místo rozšiřování možnosti ubraly, přičemž nepokrytě vykrádají macOS. Vycentrování ikon na hlavním panelu i světlé prostředí jsou hezké věci, ale kosmetické. Osekání možností hlavního panelu nebo kontextových nabídek popírá, že místo Windows je na pracovních stanicích. Nadella na konferenci Ignite ukázal budoucí Windows. Také vám tak připomínají macOS? Potřebujeme kopii macOS, ke které Windows možná rychle směřují? Jakou změnu vize přinesou Windows 12? A co bude s Windows 13? Budou to zase poslední Windows a vrátíme se ke konceptu systému jako služby? Půjdou víc na ruku firmám? (Abychom byli zcela féroví, Microsoft zatím Windows 12 oficiálně nepotvrdil, byť se dle střípků zdá, že se jich dočkáme.) V Redmondu chybí dlouhodobá ucelená koncepce rozvoje systému, který stále najedeme na zhruba miliardě a půl počítačů. Takhle se jen každých pár let mění směry, často nepochopitelně, přičemž již přestává být jasné, co od značky Windows můžeme očekávat. Naopak víme, že v mnoha situacích se Windows nechovají moc chytře. Článek pokračuje v další kapitole.